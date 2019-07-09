影／菜鳥房仲為客戶力抗黑道　25歲圓夢買房

記者陳建宇／高雄報導

很多房仲業者幫客戶找到理想中的住家，會覺得很有成就感，不過信義房屋鳳山文山店的專案經理王馥華覺得，若能幫客戶賣房子解決債務問題，更是功德一件，也因為她這種事事為客戶著想的心態，讓她成為客戶心中的最佳房仲。

▲王馥華今年上半年的成交件數，在信義房屋高雄區排名第2。（圖／記者陳建宇攝）

25歲的王馥華進入信義房屋將近3年，今年上半年她是信義房屋高雄區成交件數排名第2的業務員，經手買賣的件數共有11件，總銷金額為8556萬元。由於王馥華所在的文山特區，以自用住宅買賣較興盛，因此她的業績多半來自住宅的買賣，不過王馥華並不挑案件，也不侷限自己的區域，因此除了鳳山之外，三民、鳥松、苓雅等區都有她服務過的客戶。

王馥華大學就讀屏東大學不動產經營學系，算是本科系的學生，但身邊的同學很多去當地政士、或是地政機關的公務人員，但王馥華說：「因為我從小住在比較偏僻的鄉下，高中開始就在外面租房子住宿，所以很希望可以買屬於自己的房子。」因為擔任房仲可以看到非常多房子，因此王馥華很早就下定決心進入房仲業。

▲王馥華好學不倦，常常和主管一起討論案件。（圖／記者陳建宇攝）

不過房仲業確實是很辛苦的工作，王馥華不諱言這是份工時長的工作，她也曾在公司待到半夜1、2點才回家，但一開始花了時間，卻看不到成效，總是感覺「徒勞無功」，因為這樣，當初大學畢業時有10多個同學和她一起進入信義房屋，現在只剩下她還在信義打拼。不過王馥華認為所有做過的努力都是一種累積，日後都會回報在自己身上。

王馥華面對客戶的方式，就是一切誠實告知，舉凡屋子的瑕疵、買賣的稅費、甚至房子的債權狀況，都會先在電話中清楚告知，再帶客戶看房子，讓客戶心裡早有個底，到了現場也不至於失望。甚至一些主觀的看法，例如周邊環境、房子的採光通風，王馥華也會先告訴客戶，因此讓客戶對她非常放心。

▲王馥華還沒有帶看之前，就會在電話中告訴客戶關於房子的優缺點。（圖／記者陳建宇攝）

許多房仲業者印象深刻的是幫客人找到理想的家，但讓王馥華印象深刻的反而是幫屋主賣掉房子解決債務，因為根據信義房屋規定，若房子的產權有設定「二胎」，就必須要和債權人取得「塗銷同意書」，以保障買賣雙方權利，不過要和債權人拿到塗銷同意書並不容易，很多屋主的二胎債權人是當鋪、地下錢莊，甚至有黑道人士，光想到就腿軟。

但王馥華為了協助屋主賣掉房子解決債務，還是毅然決然和同事去和債主交涉，當中她也看到人性的各個面向，有的債權人很阿莎力，就簽了塗銷同意書，但有些惡質的債權人，房子賣掉明明就可以還清債務，卻遲遲不願意簽塗銷同意書，就是要等屋主付不出房貸而房子被法拍，再進場用低價購入。然而不管拿不拿得到塗銷同意書，王馥華都會為了解決屋主的債務而盡心盡力，也讓很多客戶「揪感心」。

▲王馥華進入信義房屋近3年，得過許多獎項。（圖／記者陳建宇攝）

王馥華總是先為客戶設想，自嘲話多的她也很擅長和客戶聊天，拉近彼此的距離，因此許多服務過的客戶都會回頭找她處理買賣房子的事宜，也因為對她的信賴，王馥華簽的合約有3分之2都是專任委託，王馥華認為這是她真心想幫客戶找到房子、解決債務的回饋，也是業績之外快樂的泉源。