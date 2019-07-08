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「售」字怎麼寫、代表房子是誰賣　資深房仲才看得出的秘密

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▲▼售字大不同老房仲才知。（圖／翻攝信義房屋臉書粉絲專頁）

▲信義房屋日前在臉書上紀念已消失20年的路邊小廣告。（圖／翻攝信義房屋臉書粉絲專頁）

記者陳建宇／綜合報導

信義房屋日前在該公司的臉書粉絲專頁貼出1張「遺照」，而遺照的主角是過去電線桿上常見的售屋小廣告，藉著緬懷小廣告表達該公司已禁用小廣告超過20年。不過這則貼文也釣出資深同業，該房仲更貼出2個寫法不同的「售」字，原來在過去資訊不發達的年代，光看字的寫法就知道房子誰在賣。

▲▼售字大不同老房仲才知。（翻攝GoogleMap）

▲過去電線桿或路燈上面都是售屋小廣告的時代已經過去。（圖／翻攝GoogleMap）

已經在房仲業界30年的住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示，過去的科技不像今時今日這麼發達，賣房子的廣告都是用手寫，沒有電腦打字，而這些廣告多半貼在要賣的房子門口、或附近的電線桿上，也不像現在只要用電腦、手機隨時都可以查詢物件。

而鄭啟峰也貼出1張圖片，圖上有2個「售」字，他特別強調這是老房仲才會秒懂。這2個「售」字的差別，左邊的是正常售字的寫法，但右邊的售字中間的那一橫特別長，到底用意為何？

▲▼售字大不同老房仲才知。（圖／鄭啟峰提供）

▲資深房仲貼出2個不同的售字，原來左邊代表屋主自售，右邊則是仲介代售。（圖／鄭啟峰提供）

鄭啟峰指出，早期屋主對於房仲的接受度較低，很多人都是自己賣房子，仲介開發較困難，因此若看到門口的手寫廣告寫的是正常的「售」字，代表那是屋主自售，留的電話是屋主的電話。不過如果廣告上寫的是中間一橫特長的「售」字，則代表這是房仲代售的物件。

鄭啟峰表示，過去同業踩線情況很少見，房仲看到特殊寫法的「售」字，就知道要避開去找其他的物件，不過這要至少有20年以上資歷的老房仲才會知道，新一代的房仲恐怕都不曉得有這層意義。

關鍵字：小廣告售屋信義住商

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