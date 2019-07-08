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天母冷血槍擊案兇殺宅法拍　租金報酬率低乏人問津

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▲▼10年前兇殺宅，「天母芝園」，台北市士林區德行東路358巷30弄12號，4樓遭到法拍。（圖／翻攝自Google Map）

▲北市士林區德行東路的「天母芝園」住宅，曾於10年前發生槍擊案。（圖／翻攝自Google Map）

房產中心／台北報導

兇殺宅被端上法拍市場！10多年前發生槍擊案的一處民宅近日遭到法拍，今日以底價2406萬元執行一拍流標。專家認為，發生過非自然身故的凶宅行情，約為一般正常房屋的6~7成，以目前一拍底價，換算該宅目前單月僅1.5萬元的租金報酬率，僅1.1%，流標屬意料中事。估計二拍以後才會吸引投資人出手。

此法拍案位於台北市士林區德行東路358巷30巷內的「天母芝園」住宅，債務人為簡姓自然人，此案於今日執行一拍流標，底價2406萬元，總坪數57.54坪，換算每坪單價41.81萬元。據法拍公告內容顯示，目前此住宅還有承租人，以每月包含車位，僅1.5萬元的租金承租，租期至今年10月。

法拍公告同時指出，該建物有非自然死亡情事，「10幾年前曾發生槍擊案，有2名被害人死於屋內」，但是債權人表示，之前的兇殺案與此不動產無關聯。

據了解，該住宅於2007年12月26日晚間發生槍擊案，當時現場有兩名男子倒臥血泊中，頭部及身中多槍，當場不治，警方初步勘驗至少開了10多槍，案發當時被害人與兇嫌在屋內洽談典當及資金調度事宜，應是典當糾紛引發殺機。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，該戶所在地的交易行情約在每坪44~48萬元，而該法拍戶拆算車位的單價約每坪43.5萬元，一拍的價格，已經貼近市場行情，而租金部分，該地段周邊住宅租金每坪800~1100元，依照屋況、設備、地段等條件，而有所不同，又以附有車位最為理想。不過，依據法院筆錄該戶發生過非自然身故事件，勢必會影響到市場上能接受的價格。

郎美囡指出，以目前實務上的交易行情，發生過非自然身故的凶宅行情，約為一般正常房屋的6~7成，若以一般房屋6成估算，該戶在市場上可以接受的價格，大約在每坪30萬元左右，除此之外，由於該戶目前有承租人，為不點交物件，因此本次能順利拍出的機會較小。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，以目前一拍底價來換算，租金報酬率僅1.1%，二、三拍換算分別為1.4%、1.7%，但是「天母芝園」居住環境評價不錯，應較能吸引一般自住客，預估二拍拍出機率高。

關鍵字：台北市士林區兇殺宅天母芝園法拍大家房屋寬頻房訊

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