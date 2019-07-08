ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

暑假衝買氣　房仲祭看屋送家電、家具消費券優惠搶客

ETtoday房產雲

▲▼21世紀不動產民生圓環店徐儀婷,帶看,房仲,地產美女專訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲暑假檔期拚買氣，各家房仲祭出看屋送禮方案。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者張菱育／ 綜合報導

各家房仲在暑假期間為了增加來店、看屋量，可說是紛紛卯足全力，祭出各項優惠活動。包括看屋可抽氣炸鍋、果汁機、下午茶券等，若是看屋後出價則可抽SHARP空氣清淨機、買賣成交抽YAMAHA機車等，希望藉由活動來提升購屋買氣。

於活動期間至中信房屋官網預約看屋，可抽85度C 100元午茶組，每預約一筆物件即享有一次抽獎機會，此外，若至全台中信房屋加盟店看屋後出價，並簽斡旋書，就能抽市價12900元的SHARP 12坪自動除菌離子空氣清淨機，共24台，活動至8月底止。

▲▼中信房屋賞屋抽空氣清淨機。（圖／翻攝至中信房屋官網）

▲至全台中信房屋加盟店看屋後出價，並簽斡旋書，抽SHARP空氣清淨機。（圖／翻攝至中信房屋官網）

而到21世紀不動產各加盟店看屋，則可獲得詩肯集團消費券2萬元，讓買方可以購屋、添購家具一次搞定，此外，至官網預約賞屋，可以再抽21世紀官方限量吉祥物玩偶一組，活動至9月8日止。

到東森房屋官網預約看屋，則直接送保健食品或保養品，包括葉黃素、B群、保養品組等，此外，若至各加盟店委買、委賣並簽契約，且於活動期間內成交者，則可抽YAMAHA Limi 115機車，共5台，活動至8月5日止。

▲▼東森房屋抽摩托車活動。（圖／翻攝至東森房屋官網）

▲至東森房屋各加盟店買賣成交，可抽YAMAHA機車。（圖／翻攝至東森房屋官網）

另外，永慶房產集團則推出登入「永慶快搜App」會員，每月可抽Dyson空氣清淨機的活動，共12台，活動至明年3月底止，此外，7月還再加碼，參加活動就可獲得抽7台LG大龍捲蝸牛空氣清淨機的資格。

各家房仲為了增加來店、看屋量，紛紛卯足全力，祭出各項優惠活動。中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，活動開始後，中南部的客戶反應都最熱烈，收取斡旋金的數量與去年6月份相比，成長約16%。因為斡旋常是成交的敲門磚，而活動是引導成交量的因素之一，但關鍵點往往還是取決於最終價格認知。

住商不動產推出線上預約看屋抽好禮活動，可抽氣炸鍋、護眼樂、卡通手持迷你風扇、日本ASVEL單手可操控2100CC可倒放冷水壺等，若是從APP預約賞屋，則可再多抽Panasonic16吋DC負離子ECO溫控立扇，此外，加入官網會員則可抽Cuisinart美膳雅多功能新纖果汁機。

▲▼各房仲業者看屋或簽約送禮方案。（圖／各房仲業者提供）

關鍵字：看屋出價預約看屋中信房屋東森房屋永慶房產集團21世紀不動產住商不動產空氣清淨機機車

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

蘆洲夜市掛滿紅布條　意義不明網..

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

黑寡婦連殺5任日本夫！16年凶..

市價5折買兇宅！桃園猛男笑：划..

高雄大八停業！悅城廣場「規劃4..

鄰居「一看200萬空地」白目神..

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

京華城蓋住宅？北市都發局回應了

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

暑假衝買氣　房仲祭看屋送大禮搶..

西富國小學童拯救蝙蝠計畫　獲房..

馥臨火鍋店面空窗10月　VR遊..

老房仲才懂　1字看出房子誰在賣

北台休閒度假小宅夯　近4成脫手..

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級..

帶阿公阿嬤看世界　新住民走入社..

基隆近500戶小別墅社區　漏掉..

房子多老水管就多老　不可不做的..

新北板南線最夯捷運宅　海山站3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366