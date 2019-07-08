暑假衝買氣　房仲祭看屋送家電、家具消費券優惠搶客

▲暑假檔期拚買氣，各家房仲祭出看屋送禮方案。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者張菱育／ 綜合報導

各家房仲在暑假期間為了增加來店、看屋量，可說是紛紛卯足全力，祭出各項優惠活動。包括看屋可抽氣炸鍋、果汁機、下午茶券等，若是看屋後出價則可抽SHARP空氣清淨機、買賣成交抽YAMAHA機車等，希望藉由活動來提升購屋買氣。

於活動期間至中信房屋官網預約看屋，可抽85度C 100元午茶組，每預約一筆物件即享有一次抽獎機會，此外，若至全台中信房屋加盟店看屋後出價，並簽斡旋書，就能抽市價12900元的SHARP 12坪自動除菌離子空氣清淨機，共24台，活動至8月底止。

▲至全台中信房屋加盟店看屋後出價，並簽斡旋書，抽SHARP空氣清淨機。（圖／翻攝至中信房屋官網）

而到21世紀不動產各加盟店看屋，則可獲得詩肯集團消費券2萬元，讓買方可以購屋、添購家具一次搞定，此外，至官網預約賞屋，可以再抽21世紀官方限量吉祥物玩偶一組，活動至9月8日止。

到東森房屋官網預約看屋，則直接送保健食品或保養品，包括葉黃素、B群、保養品組等，此外，若至各加盟店委買、委賣並簽契約，且於活動期間內成交者，則可抽YAMAHA Limi 115機車，共5台，活動至8月5日止。

▲至東森房屋各加盟店買賣成交，可抽YAMAHA機車。（圖／翻攝至東森房屋官網）

另外，永慶房產集團則推出登入「永慶快搜App」會員，每月可抽Dyson空氣清淨機的活動，共12台，活動至明年3月底止，此外，7月還再加碼，參加活動就可獲得抽7台LG大龍捲蝸牛空氣清淨機的資格。

各家房仲為了增加來店、看屋量，紛紛卯足全力，祭出各項優惠活動。中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，活動開始後，中南部的客戶反應都最熱烈，收取斡旋金的數量與去年6月份相比，成長約16%。因為斡旋常是成交的敲門磚，而活動是引導成交量的因素之一，但關鍵點往往還是取決於最終價格認知。

住商不動產推出線上預約看屋抽好禮活動，可抽氣炸鍋、護眼樂、卡通手持迷你風扇、日本ASVEL單手可操控2100CC可倒放冷水壺等，若是從APP預約賞屋，則可再多抽Panasonic16吋DC負離子ECO溫控立扇，此外，加入官網會員則可抽Cuisinart美膳雅多功能新纖果汁機。