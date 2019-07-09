18坪新屋！牆壁狂冒「16個電線蓋板」都在上方　內行解答...網一面倒狂讚

▲連天花板都有。（圖／翻攝自mobile01）

網搜小組／綜合報導

一名網友最近剛交屋，沒想到室內牆壁上，竟出現一堆電線蓋板，而且都集中在高處，讓他十分苦惱，懷疑這是否正常。對此，建商回應是給冷氣及防盜之用；而熱心網友也建議，如果覺得不美觀，可以考慮水泥填補重新油漆。

屋主昨日在「mobile01」上提到，最近剛交屋，也已驗收完畢，不過他發現，在18坪的空間裡，牆上一共有16個電線蓋板，包括窗邊及天花板，而且都是在上方的位置。

他表示，自己有詢問過建商，而對方說是冷氣及防盜用，「但爬文之後，發現沒有人有這麼多電線蓋板的情況，請問大家這樣正常嗎？」

▲▼光一個小範圍就有3個。（圖／翻攝自mobile01）

對此，內行人解答，現在的新成屋都會預設這些，窗子上的是開窗感應防盜；開關箱上面有可能是預設緊急照明門鈴或壁燈；天花板上面是ehome智慧住宅感應或監視器，而後門可能預留紅外線感應或單純的插座；至於牆上的是冷氣排水或是預留冷氣電源，「覺得不美觀可以考慮水泥填補重新油漆，也可以用矽酸鈣板蓋住補土油漆。」

另外，碰過類似情況的網友表示，「我去年交屋的透天，也跟你差不多的情況，你要慶幸有這些暗管，到時候在做防盜才不用走明線，而且如果要走一些透過網路線供電的設備也好拉線。」還有一些人大讚，「其實有留蓋板不是壞事，畢竟得拉管，感覺能這樣不惜血本是不錯的」、「我蓋房子30年，沒見過如此用心良苦的建商」。

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