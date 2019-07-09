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住公司荒廢宿舍！佛心老闆「水電網路攏免錢」　她爽睡9天下場曝光：根本受不了

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO常常加班到晚上10點半！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

俗話說，天下沒有白吃的午餐！一名女網友在PTT透露，老闆貼心提供免費住宿，地點就位在公司樓上，連水電費都激省，正當大批網友極力勸退，也有過來人自爆「我也住過公司，以後你會後悔」後，原PO仍堅持入住，現在她發文曝近況，一天工作竟長達12小時，崩潰吶喊「如果不是住公司樓上，哪裡撐得住！」

一名女網友隻身到外地打拚，最近老闆得知她要找租屋處，便霸氣表示，樓上的休息室荒廢許多，「不介意的話可以住公司樓上」，甚至掛保證安全無虞，只有一個入口，又附設保全看管大門，要她安心入住。

不僅如此，老闆還免費供應水電，「飲水機、洗衣機、冷氣機、網路應有盡有」，對於想省錢的原PO來說，簡直就是天上掉下來的禮物，她笑得合不攏嘴直呼「遇到那麼佛心的老闆真是太棒了！」

這篇看似炫耀文，結果掀起網友狂勸阻，「我也住過公司，以後你會後悔」、「晚上不用下班了」、「老闆很賺！」、「真的太傻了，免費24小時無休的人力」、「應急暫時住一下，還是要找房子搬出去」、「你以為天底下有這種好事？」、「請注意自己的安全！」、「先反偷拍偵測一下吧，傻傻der」、「人心險惡，花別亂灑」。

▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老闆佛心提供廢墟宿舍，其實藏有心機！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

正所謂免費的最貴，事隔9天後，原PO又發文分享住公司心得，她表示，每天早上8點準時上班，中午可以上樓洗澡，睡個半小時後，下來辦公室後繼續上班，一路埋頭苦幹到晚上10點半，自嘲「好險住公司樓上，不然根本受不了！」更狂的是，她透露日前出外勤，「一日在外面的車程破一百公里」，好不容易工作結束後，她拖著疲累回公司，形容眼睛瞇成一條線了，「打開電腦用一下，竟然在電腦桌前睡著了。」

不過這篇更新文中，原PO看不出有怨念，反而只強調若沒住在公司，「哪裡撐得住」，其他網友看了都臉上三條線，紛紛驚呼「這就是為什麼大家都說不要住」、「保重」、「什麼工作每天要上14小時班」、「感覺很操，跟住哪好像沒關係」。

關鍵字：老闆佛心宿舍荒廢水電費租屋公司

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