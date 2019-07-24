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買屋驗屋看仔細！小心買到漏水豪宅

ETtoday房產雲

作者：幸福空間 

根據內政部2016～2017的不動產買賣糾紛統計，占據糾紛榜首的便是房屋漏水問題！提醒民眾購買房屋，在過戶之前一定先仔細檢視屋況，若購買預售屋，正常流程是建商會在交屋日之前，提供一段時間給屋主進行驗屋，若購買中古屋或新成屋的屋主，也應細細查驗過後再交屋，避免後續的糾紛產生，勞力又傷財。最為恰當的流程應為：下訂>簽約>通知驗屋>驗屋>缺失修繕>複驗完成>通知交屋>完成交屋。

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（資料來源／內政部，整理、製圖／幸福空間）

驗屋越龜毛，日後少問題
驗屋需要注重的細節多且雜，而最好的驗屋日為雨天或連續大雨後，可觀查室內是否有漏水、滲水情形。建議第一次驗屋的屋主可以尋求專業人員的協助，若是想省下驗屋費用的屋主，則建議一定用吹毛求疵的態度細細檢視，避免一時疏忽延伸出後續的糾紛問題。而驗屋流程主要可分為土建工程與水電工程兩大類：

★土建工程類：門窗、衛浴設備、廚房設備、牆壁、天花板、地磚、油漆工程等非電氣的設施。
★水電工程類：開關、插座、弱電箱、電鈴、對講機、瓦斯偵測器、煙霧警報器、電話線路、有線電視訊號、冷熱水管、排水管、排污管、冷氣排水管、廚衛的水龍頭設備等。

除了檢驗上述內容外，也可請建商或賣方提供室內平面圖以供查驗，完整的圖面能夠減少許多模糊地帶與後續糾紛，而一般室內平面圖共有22種，在驗屋時最好能備齊以下7種圖面：當層的原始建物平面圖、建物平面圖、結構平面圖、消防火警與灑水設備平面圖、動力插座設備與照明平面圖、電力設備平面圖，以及直上層的結構平面圖。

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▲賞屋最好晴天、雨天各看一次，才能確實找出可能的問題點。

驗屋必備工具

1. 買賣契約：以便確認建材與家電設備是否有如約執行。

2. 平面圖與變更圖：最重要的工具！可協助屋主現場丈量空間尺寸、隔間牆位置、插座位置與數量、水電管線位置等各項工程是否有缺漏或需改善之處。

3. 空間位置圖：以有標示尺寸的為優。

4. 木槌／10元硬幣：用來敲地磚與磁磚，確認是否有空心現象。

5. 水平尺：確認地板、牆壁、門框與門扇是否平整無歪斜。

6. 捲尺：丈量尺寸。

7. C型尺：測量玻璃厚度。

8. 計算機：計算坪數。

9. 彈珠／高爾夫球：可測量地磚傾斜度，確認是否平整。

10. 手機：手電筒功能可確認如天花板、櫃底等陰暗處；相機功能可隨時拍照或錄影存證。

11. 小夜燈：測試插座是否通電。

12. 水桶／臉盆：可裝水潑灑於衛浴地板，測試排水是否順暢。

13. 可溶解衛生紙：用以測試馬桶是否暢通，以及抽油煙機是否能正常運作。

14. 紅藥水：可測試馬桶、臉盆、水槽等處是否漏水現象。

15. 水管／寶特瓶：用以測試冷氣排水孔。

16. 梯子／凳子：可爬高用。

17. 記錄工具：三色原子筆與筆記紙可記錄驗收情形，麥克筆可在空心或有裂痕的地磚上做記號，有色膠帶可於瑕疵處作記號。

18. 螺絲起子：可拆解用。

19. 三用電表：測試電壓是否正常與準確。

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▲交屋前務必要先驗屋，若沒有經驗，也可請專業驗屋人員的協助。

★編輯提醒
無論購買新成屋、中古屋，都要在交屋之前確認完屋況，在驗屋過程中，一定要確認瑕疵問題是否有登記，並要求賣方（建商、仲介、屋主）給予回應，並隨時拍照留證，千萬不要輕易在驗收單上簽名，避免日後發現問題後，只能自行埋單認帳。 


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