千萬準備入袋！她買大創49元「發票收納神器」　兌獎神速...網驚呆喊買

▲快把發票準備好，明天千萬頭獎即將出爐！（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（25）日，又到了對發票發大財的日子，面對大大小小的發票容易亂塞亂丟，該怎麼井然有序整理，想必讓大家傷透腦筋，除了橡皮筋或夾子外，一名女網友分享大創收納神器，掀起大批網友狂喊「這個厲害！」

一名女網友在臉書不公開社團《收納狂的日常》分享實用小物，日前她去逛日本大創百貨時，發現一個透明盒子，她靈機一動拿來裝發票，果真SIZE超剛好，長型可只放傳統舊式發票，另一側則可裝新式電子發票。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲原PO透露，價格為49元！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了整齊收納外，也可增加兌獎的速度，再也不必從抽屜翻箱倒櫃，耗時費力找尋一張又一張的發票。實用文章掀起網友讚爆，紛紛回應「想知道名稱！我也想買」、「太剛好的尺寸了吧」、「看起來好舒服」、「好像很讚！常常納悶發票為何不統一規格」、「太棒了！立馬買來給不愛放好發票的家人使用」、「我也有這盒子，超好用」。

▲有網友熱心分享，自製收納盒！（圖／翻攝自臉書收納狂的日常）

雖然人工兌獎過程中有驚喜感，不過為了環保愛地球，許多網友建議改用雲端發現，減少紙張外，兌獎更迅速，有些APP也有記帳功能，一舉兩得，「用雲端發票就不會需要再買一個收納了喔～結帳的時候跟店員說要用載具出示條碼就好（也可印下來放在錢包裡）」、「有了載具後，就少少的裝一桶！真的好方便」、「雖然對發票很有Feel！可是地球只有一個喔」、「支持載具～載具也可以和記帳APP綁定，記帳更方便哦」。