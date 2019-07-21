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「只剩頂樓在賣」他問雨排室內露出正常嗎　網各角度解析：話術太普遍

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▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO對於該間頂樓雨排在室內露出的新成屋有疑慮。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友最近看上一處新成屋，得知只剩下頂樓在賣，看房卻發現天花角落露出一段管線，經建商回應確定是雨排，不過他想知道這是不是正常的？網友們分別從建商、買家和銷售話術分析，幾乎都不建議購置這樣的房子，「後續處理會很麻煩」。

該網友在PTT發文指出，如果要住頂樓的話，熱跟防水都可以解決，所以還算是可接受的範圍內，「不過仔細一看，他頂樓雨排有一段是網室內走的，請問這是正常的工法嗎，如果買下是不是驗屋時要特別確保這段漏水不會滴到室內？」

原PO說，已經詢問過建商，確定是雨排，「不過好像不是主要的雨排，類似備用的概念」，但還是想了解這樣的工法是否正常。

一名網友表示，建議原PO和建商要不動產說明書，確認這間頂樓屋到底有沒有列在建照上，「有些建商驗收完，會自己再多蓋。」他特別提醒，要和建商要的是一本看起來像合約，上面白紙黑字寫得「不動產說明書」，而非建商自己的文宣手冊，若建商不給的話，八成有問題。

「是我不會想入手」，另一名網友以入住後的角度出發，就算建商保固，但家裡不會無時無刻有人在，「如果真的怎樣，後續要處理才麻煩。」其他網友則說「只剩下頂樓和低樓層在賣，這類話術太普遍了，建議頂樓就不要考慮吧」「頂樓最大優點沒人吵，漏一次水裝潢修復時間可能很長，也不能住，隱形成本與風險看自己，要爽度還是賭人品」、「終究會漏水」。

關鍵字：房產雲頂樓雨排

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