5大最夯大學城住宅　高科大1字頭房價　最具投資相

▲大專院校周邊住宅交易量，以淡江大學最多。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張菱育／台北報導

已進入暑假期間，不少準大學生已經開始尋找學校附近的租屋處。據房仲業者統計，全台大專院校周邊住宅交易量前5名，由淡江大學553戶獲得冠軍，其次為逢甲大學489戶；而投資報酬率最高為高雄科技大學建工校區，報酬率達3.1%~6.6%。

統計實價登錄資料，學生人數達1.5萬人以上的大專院校周邊住宅成交資料，交易量第一名為淡江大學，今年1~4月住宅平均每坪20.3萬元，另根據永慶房仲網刊登租屋案件估算，月租金每坪約350~800元，投資報酬率為2.1%~4.7%；而年投資報酬率最高則為高雄科技大學建工校區，周邊住宅平均每坪約13.7萬元，每月租金約每坪350~750元，投資報酬率約3.1%~6.6%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，淡江大學位於新北市的淡水區，屬於私立傳統名校，其學生人數高達25000人，但學校的宿舍床位僅約2900個，等於大約9個人當中、僅1人有床位，校園周邊租屋需求較高。而淡江大學周邊也形成淡江商圈，主要沿著英專路及大忠街發展，提供學生基本的生活機能，使租屋市場有所支撐。

而高雄科技大學建工校區原為高雄應用科技大學，周邊發展成熟的建工商圈，生活機能方便，吸引許多學生及上班族於此租屋。此外，三民區也有其他4個大專院校設立，如高醫、文藻、正修以及高師大，在商圈及大專校院的支撐下，該校區附近的租金行情也保持一定水準，同時也因房屋平均單價較低，投報率相較其他大專院校還高。

謝志傑提醒，收租置產除了房價成本外，裝潢、維修及管理也是額外的成本，而少子化時代父母對於子女的租屋品質及安全的要求提升，因此對於成本與收益的取捨需要更精打細算。