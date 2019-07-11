桃園蘆竹機捷A10站住宅標地創高價　未來將推親民房價吸首購族

▲機場捷運A10地區區段徵收開發案，今日標售24筆土地。（圖／新工處提供）

記者張菱育／綜合報導

針對機場捷運A10站地區區段徵收開發案的24筆土地，今日辦理標售，其中7個標號順利脫標，標出總價達11.7億元，標脫率達33.3%，整體溢價率僅1.02%。其中標出土地單價最高為36.7萬元，逼近區域單價36.8萬元，為實價揭露以來次高的地坪單價紀錄。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，本次標售的土地皆為住宅區，最小面積從197.2坪到最大1019.2坪，平均得標單價為31.2~36.7萬元。根據近3年實價登錄來看，因為剛配地完成，交易並不多，自前年起新鼻段土地即陸續有權利買賣或持分移轉，目前具開發規模大面積土地行情每坪為27~32萬元，足見開發商對後市頗有信心。

其中標出總價最高的為標號3土地（新鼻段25地號），開出總價3.38億元，是唯一上千坪標出的大面積土地，此地格局方正，且座落位置佳，鄰近公園預定地，在居住品質上是一大亮點。

而最多人搶標的為標號3土地（新鼻段135地號），共吸引3封標單搶標，最後以總價8268萬元、每坪單價35.6萬元標脫。江怡慧指出，該標地周邊環境與機場捷運山鼻站相鄰，前方還有溪畔及綠1預定地，地點位置絕佳，配合合理價格，自然吸引不少投標者目光。

本次標脫率達33.3%，江怡慧表示，從近期的高鐵標售與中路標售來看，許多建商較過年幾來有較積極搶進的跡象，連同此次有成功標脫的新鼻段土地，顯見桃園房市整體動能有加溫趨勢，才能吸引開發商或是建商進場標地。

機場捷運A10站位於桃園市蘆竹區，觀察實價登錄資料，目前住宅大多為透天型產品，透天總價約在550~1500萬元間，台灣房屋南崁中山直營店店長呂思賢指出，A10站重劃區旁有海湖坑口工業區，蘆竹南山路沿路有些零星工廠，大多為透店型產品為主，未來重劃區啟動後，住宅推案價格將相對A8、A9親民，有機會成為台北通勤者的選擇居住地之一。