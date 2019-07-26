極致奢華！200坪宮廷大宅「重現羅浮宮」　整屋貼滿純金金箔

記者吳鎮良／綜合報導

設計師富有實用創意的住宅設計，不僅僅滿足了居住者的品味，更於投資買賣的時候提升賣相跟詢問度。當然，創新、吸金的商空空間，也幫投資者帶來了超乎期待的生意收益，這些優質的空間規劃都來自設計團隊，對每個作品百分百的用心與負責。

王立春表示，「因為這個業主他常常去歐洲旅遊，特別喜歡金色的古典風格，所以我們這邊就貼了很多的金箔的設計。」此外，王設計師本身也有個經驗老道、專業的木工工班，木工的部分成兩個部分，現場是做天花板，在工廠裡面是做櫃子，還有些柱子的造型，同時間進行一共花了大概五個多月的時間。

▲客廳的金黃色電視主牆，使用漢白玉壁爐造型電視機櫃，展現非凡氣度，上方綴以畫框線板鑲嵌菱格去水銀圖騰茶鏡設計，映射出耀眼水晶燈的華美光芒。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

▲自電梯間開門而入，巧用大理石異型加工，以及扇型螺旋梯的優雅弧度，營造華麗貴氣的開場氣勢。



屋內所看到金色的部分，全是使用純金的金箔，原因是它比較日久彌新，即使日子久了它也不會褪色。王立春說，「它這種內斂高貴的感覺，是任何一種目前的漆，都無法去打造出來的，在這邊足足貼了四個多月的時間，每天都十位師傅。」

即使是一個很平凡的電梯，但經由外面的大理石異型加工之後，就能感受到濃濃的歐式古典風，將整個貴氣都顯露了出來。而客廳的部分用富麗堂皇去形容一點也不為過，因為光是壁爐的高度就足足做了210公分、長度為330公分。

▲開放式空間格局，以天花板和家具界定客餐廳的位置，金箔貼覆的天花搭配華麗水晶燈，呈現大尺度歐洲宮廷氣韻。



王立春說，「這是使用漢白玉雕刻出來的大理石壁爐，在壁爐的上端我們是用畫框線板，搭配茶鏡的去水銀圖騰，左右的話我們配合歐式的造型柱子。從壁爐的外觀來看，我們襯底的部分是用馬賽克去跟它做加強，因為鏡子會直接反射，貼馬賽克的話它反射的程度不會那麼大。」

這間單層200坪的8層樓別墅空間，以巴洛克風格極致奢華的裝飾語彙呈現，由地坪到天花，視線可及的每一處，都鋪排著細膩圖樣的雕花與金箔貼飾，金碧輝煌的尺度讓人嘆為觀止。王設計師對於屋主一家人的需求，不管是風格或者是休閒機能，都能夠完美的呈現，這不僅僅是要在表面上看到的歐洲宮廷奢華，而是打從基本就必須相當穩固的來建立。

▲客廳沙發背牆以「最後的審判」壁畫與古典風大型水晶吊燈為軸線，向兩側各自延伸，描繪優雅的古典對稱語彙。