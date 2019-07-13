拒絕頂樓水深火熱　防水隔熱自己來萬元內可搞定

▲頂樓的防水和隔熱油漆，自己DIY並不難。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

炎炎夏日又常有午後雷陣雨，住在頂樓的民眾經常身處「水深火熱」之中，如果找人處理防水隔熱工程，花費動輒3~5萬元，是筆不小數目。專家建議，可以透過DIY塗上防水漆、隔熱漆，若是15~20坪左右的頂樓空間，約萬元內就能搞定防水、隔熱。

若住在新北市，政府還祭出補助，上隔熱漆每坪最多補助1000元，等於大半費用都能省下。購入頂樓戶要特別注意防水及隔熱，如果不打算蓋鐵皮屋、帆布或綠化，塗上防水漆和隔熱面漆是個不錯的選擇，若消費者有預算考量，信義房屋居家服務部提供以下DIY上漆步驟，讓你自己也能搞定防水、隔熱工程。



上漆前首先清潔頂樓，把原有的防水塗料、青苔、汙垢等全都清除，增加漆的附著力，延長使用年限，才不會因為泡水太久而掉漆。等地板完全乾了之後，用滾筒毛刷加裝長柄，刷法跟刷地板一樣，順序是先刷底漆、防水漆、隔熱面漆，建議每種漆塗完後要曬個1~2天，使其完全乾燥再接續後續塗料，且可多塗幾次，否則容易掉漆、隔熱效果不佳。而排水孔周邊不要塗太厚，這樣水才會往排水孔方向流。



信義房屋居家服務部提醒，施作時要注意天候及防曬，可利用清晨或傍晚比較舒適。另外，部分塗料有強烈的揮發性氣味，上漆時盡量戴上口罩。此外，新北市政府環保局推出「清涼屋頂補助計畫」，民眾若在自家屋頂塗上隔熱漆每坪最多補助1000元，隔熱地磚最多補助1500元，綠化則是3000元，2019年8月底前都可申請。