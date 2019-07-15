室內3大警戒區全面抗霉入侵　對症下藥防漏水DIY

▲針對室內牆面或地面提供適當防水措施，可避免出現壁癌、漏水狀況。（圖／業者提供）

房產中心／綜合報導

壁癌、漏水等問題不僅破壞牆面美觀，潮濕的環境也可能孳生霉菌，導致家中霉味四溢、引起家人過敏。信義居家指出，室內的防水的重要性、和室外的防水相當，民眾不得不重視。

有別於室外防水，室內防水在材料的選擇上，必需與使用環境相吻合。室外防水多考量紫外線的影響、水分子的分解與熱應力等因素。室內防水則多以抗裂、伸長率、抗拉強度及抗水分解等因素為考量。所以要做好防水，不僅要對症下藥，還要選對材料。以下就針對幾個家中防水警戒區分別介紹防水方式。

浴室

防水材料：宜選用耐潮濕、抗水分解，如水泥系列防水材料，可提供較長的使用年限。

施作範圍：一般浴室防水施工，多以牆面高度的1/2為施工範圍；但金鑫住宅醫院建議，牆面的防水層可直接由地面至天花板，所費材料及費用、會比未來牆面產生壁癌後的處理費還划算。

專家叮嚀：浴室防水最易被疏忽的位置是「門檻」，切記浴室門檻的防水層高度，一定要高於浴室地磚完成面的高度！不然「淹水」導致漏水的慘劇就可能發生。

廚房及陽台

防水材料：廚房與陽台皆可能處於高溫、濕熱的環境，因此建議選用耐潮濕、伸長率較佳的防水材料，其中彈性水泥是不錯的選項，且選擇壓克力樹脂含量較高者為佳。

室內地面

通常室內地面是不會施作防水的，但有時屋主會考慮換個地磚、改變一下居家美觀，這個時候就要注意更換地磚的施工期間，不能造成樓下天花板漏水。

施作範圍：在鋪設新的地磚前，就必需做好預防性防水措施；針對施工區域先塗上一層彈性水泥，就可避免鋪設新地磚時造成樓下漏水的問題。

專家叮嚀：室內防水材料通常都能按材料商提供的說明DIY施工，但一定要仔細研讀說明書中所載的使用量及表面處理事項，才能確實發揮材料的功能。