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10坪房1.1萬／月！深圳住房租金年成長12.5%...打拼族直呼：住不起了

ETtoday房產雲

▲▼深圳房市。（圖／CFP）

▲四個一線城市中，深圳2017年外來常住人口的佔比最高，達到了67.7%。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸核心城市的住房租金持續2個月溫和上漲，漲速比5月略有加快，6月租金核心指數為104.64點，較5月上漲0.39%，較去年同期上漲1.17%。在一線城市中，深圳的租金同比上漲12.54%，成為漲幅最高的一個，平均1坪就要新台幣1076元，一套10坪的房間就近1.1萬元新台幣，讓網友大呼「這下買不起，也租不起了」。

中國社科院財經戰略研究院發布的6月租金指數顯示，深圳6月租金比5月上漲1.53%，比2018年1月上漲12.54%，在一線城市中漲速最高；上海租金比5月上漲0.96%，比2018年1月上漲6.97 %，漲速居第2位；北京租金比5月上漲0.16%，比2018年1月上漲6%，漲速在一線城市中最低。

▲▼深圳華強北中國電子第一街。（圖／CFP）

▲深圳華強北中國電子第一街。（圖／CFP）

從月成長率來看，6月準一線城市中，除了天津租金環比上漲0.79%外，其它城市均環比下跌。與2018年1月相比，準一線城市中蘇州租金上漲11.59%居首，天津上漲5.72%居第2位，重慶、杭州下跌0.58%及3.98%。

二線城市中，南通、南京、長沙環比分別上漲1.83%、1.23%及0.97%，居二線城市前3位。與2018年1月相比，大連、福州、寧波分別上漲6.21%、6.07%、4.63%居二線城市前3位，另有瀋陽、東莞等城市租金微跌。

據《澎湃新聞》報導，緯房指數負責人、中國社科院財經戰略研究院鄒琳華認為，2019年6月核心城市租金的溫和上漲主要源於物價上漲及租房市場進入旺季的綜合作用，住房市場租金暫不具備快速上漲的經濟基礎。

關鍵字：深圳租金粵港澳要聞大陸租金一線城市租金

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