半夜熟睡「空氣清淨機狂嗶嗶」無異味　他嚇逃房外…隔壁燒炭輕生ing

▲空氣清淨機救了房客一命！（圖／達志示意圖）

網搜小組／綜合報導

民眾在外租房，慎選鄰居很重要！一名醫師分享身旁案例，曾有學生沒來上班，電話也聯繫不上，忽然有人提起燒炭命案，大家一看地址後，發現就在學生的住處附近，當下趕緊報警求救，果真學生倒臥房內，一度失去意識；另一起案例，是空氣濾淨器半夜狂嗶，房客衝出門外，才知隔壁鄰居燒炭輕生。

小兒科醫師黃瑽寧在節目《醫師好辣》分享「慎選鄰居」的驚險案例，日前學生遲遲沒來上班，過了幾小時仍不見蹤影，打電話到家裡也無人接聽，忽然間，有人脫口而出「今天早上有一個燒炭輕生的個案」，仔細一看地址後，地址竟在失聯學生的住處隔壁，大家憂心「會不會住在隔壁的（學生）已經被一氧化碳醺到昏倒了？」

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▲學生奄奄一息倒地！（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

黃瑽寧說，越想越不對勁，只好報警求救，彷彿冥冥中注定，警方破門而入後，果真發現學生倒在家中，「根本就是無意識了」，緊急送醫搶救後，所幸撿回一條寶貴生命！

險些陪房客走黃泉路的案例還有一樁，黃瑽寧透露，有民眾買空氣清淨機，由於機器會主動偵測空氣污染，某日半夜對方熟睡，忽然聽在清淨機嗶嗶叫，奇怪的是，他根本沒聞到任何異味，嚇得跑出去察看，真相驚呆，「原來隔壁（房客）在燒炭輕生。」

黃瑽寧不可置信驚呼，是空氣清淨機救了對方一命，加上手機有警示的功能，幸運與死神擦肩而過，對此，他呼籲真的要慎選鄰居。而現場的主持人跟來賓也紛紛歪樓笑問，「是哪一個牌子的清淨機」，讓黃瑽寧哭笑不得。

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