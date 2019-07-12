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強調提供完整購屋資訊　房仲遭同業抹黑　聲明將訴諸法律

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信義房屋（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋。（圖／信義房屋提供）

房產中心／台北報導

信義房屋為了保障消費者知的權利，早在實價登錄實施之前，就透過「合理交易透明化制度」、「不動產說明書」、「網路數位科技」等多種方式，主動提供「房價成交行情資訊」給買賣雙方，做為定價及購買參考，致力做到「真實、即時與完整」，但近來卻出現同業意圖抹黑攻擊混淆視聽的情況，將針對內容報導不實部份，研議採取相關法律行動。

信義房屋內部推出「合理交易透明化制度」，即為主動提供成交行情供買賣雙方參考，消費者更可由信義房屋提供的不動產說明書中，看到物件周邊近期的實價登錄及信義成交紀錄，且資料由系統提供，無法透過人為篩檢，目的就是讓消費者掌握到完整的行情資訊。

隨著數位科技的發展，信義房屋不止在網路上提供完整的實價登錄資料行情，更運用大數據及資料庫技術，直接歸納捷運站、社區等成交行情，讓消費者不必花時間研究如何從龐大實價登錄數據中找資料，就能輕鬆搜尋出實用的參考資訊。同時，也可以透過信義房屋官網及App使用「訂閱」功能，即時掌握特定社區最新實價登錄行情變化，同步享有與經紀人一樣完整的實價登錄資訊。

信義房屋除堅持提供客戶完整房價資訊，更為了避免短期投資交易傷害客戶權益，針對具有「短期買賣或頻繁交易」特性的物件或客戶，拒絕或有條件提供交易服務，信義房屋可說是業界完整資訊的提供者。近來卻履履受到抹黑攻擊，據悉釋放相關言論者為某房仲公司總經理，而其中刊登其相關報導的好房網則為永慶房屋關係企業，二者均為同業，顯有打擊信義房屋混淆視聽之嫌，信義房屋針對報導內容不實部份，將研議採取相關法律行動。

關鍵字：實價登錄合理交易透明化制度不動產說明書網路數位科技信義房屋

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