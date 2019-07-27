購屋選宮廟旁犯了「陰邪煞」？風水師揭「5大風水禁忌」

記者楊蕙綾／採訪報導

許多人在購屋前習慣找風水師看環境，但住家所在位置及周遭環境等風水外局同樣不可忽視，究竟購屋前需注意哪些細節呢？風水師Kenji 特別點出「購屋5大禁忌」，讓你越住越旺，助招財添好運。

▲風水師建議，購屋別買在死巷子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

1. 千萬不要死巷子

所謂的「死巷子」是指巷子內為「單邊進出」且「無其他路可通過」。如果巷子為雙向，就不算是死巷子，但是也不建議購買此類型的房子。Kenji表示，古代無高樓大廈，亦無社區，現代建築高樓聳立，所以在辨別水路時，會參考社區、華廈大門或是公寓大門。

「車流人流在現在為水，若車開到死巷子或是人走到死巷子必定停止，而且人車稀少，代表水流到門外前即停止，而且是超級涓涓細流，不利錢財入陽宅。」 Kenji認為，就算陽宅內是門開好的格局，也會因為死巷子心有餘而力不足。

▲風水師建議，購屋別在廟宇旁。

2. 千萬別在廟宇旁

Kenji指出，無論什麼廟都會有人前來燒香，容易卦氣混雜，尤其是香火鼎盛的廟宇，財氣容易被廟宇吸走，所以不建議買在廟宇旁。



3. 千萬不要選周圍都比你矮的建案

如果選一個最高的建案，周圍都比你低，雖然你有天王景色，但是容易會犯孤高的問題，可能會得不到別人幫助，或是接納不到財氣，甚至有親朋好友對你疏離的問題。

▲購屋眉角多，風水師揭密5大風水禁忌。

4. 千萬別選單行道

單行道一樣會有水路疲弱的問題，畢竟車來只能往一個方向，自然車子會少很多，Kenji建議，盡量選兩台公車能夠交會的路寬為最好。此外他也表示，若是格局取得城門或是有紅綠燈，得以讓車流塞在單行道，這樣的區域會好一些。

5. 千萬別選橋旁邊

以橋來說總共分「上橋」、「橋旁」與「下橋處」3段，詳細分析如下：

（1）上橋：通常上橋都不會有紅綠燈，車流自然不會停止，呼嘯而過像是流速快的河流，不利錢財流入。

（2）橋旁：橋上不太會有紅綠燈，容易會有攔腰煞的問題。

（3）剛下橋處：若是下橋後，大門前有紅綠燈讓車流停止才可以考慮，若是下橋沒有紅綠燈或是能讓車流停止的條件，也是不利錢財納氣。

▼購屋前環境需考量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）