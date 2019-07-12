▲消防隊30分鐘內撲滅火勢。（圖／記者林悅翻攝）



地方中心／台南報導

台南北區11日深夜發生一起火警，經營30年、號稱「台南最好吃」的葡吉麵包第一代老店打烊後，疑似因冰箱跳電起火，雖然消防隊緊急於30分鐘內撲滅火勢，但整間店被濃煙燻黑，老闆、員工趕回現場，第一時間反應竟然是先搶救麵包，再搬財物、現金，讓許多客人揪感心，但因災損嚴重，老闆也宣布歇業幾天，招牌羅宋麵包暫時吃不到了！

台南市消防局11日深夜10時許獲報，成功路上住戶聞到焦味，葡吉麵包店發生火警，隨即出動14車36人前往搶救，現場為4樓RC構造，一樓就是麵包店，經緊急射水10分鐘內就撲滅火勢，所幸店家已經打烊，沒有人員受傷，初步勘查，火勢燃燒店家冰箱後方雜物，面積約1平方公尺。

▲「台南最好吃」30年葡吉麵包店起火！員工衝火場先救麵包。（圖／東森新聞）

▲葡吉宣布暫時歇業，老客震驚：吃不到羅宋了。（圖／翻攝葡吉麵包臉書）



事發時店家已經下班，消防員叫他們趕來開門、搶救財物，沒想到，第一時間趕回來，老闆、員工竟是先搬已經做好的麵包，把麵包搬到安全處，再回頭救財物。雖然火勢緊急撲滅，但店面牆壁、烤箱等都被燻得焦黑，員工清理火場，著急地喊著「上面的麵粉都報銷了，所有麵粉都要丟掉！」將被煙燻毀損的食材全部報廢，同時打掃廚房，燒得最慘的就是冰箱。

店家推測，疑似因冰箱跳電、電線走火，引發易燃物悶燒，好在當時已經打烊，沒有造成人員受傷，但因災損嚴重，恐怕2、3天沒辦法做生意，不少當地人一看到火災，第一時間就崩潰悲嘆「吃不到麵包了」、「老店啊！吃不到要等待啊！難過」、「才剛想說明天要去買奶露麵包」、「最棒的羅宋買不到了」、「我的羅宋還好嗎？願平安」、「還好我昨天有買！」

原來，葡吉開店已經有30年歷史，是當地排隊名店，尤其招牌羅宋麵包常常一出爐就被搶光，每到假日人龍更誇張，店家甚至出動保全站在門口維持秩序，秒殺傳說在台南至今屹立不搖，「這是我吃過最好吃的，最高紀錄一次買過7、8個」不只老客人瘋狂，還有不少慕名而來的遊客，一次買8個。

葡吉最出名的就是古早味「招牌羅宋麵包」跟「奶露麵包」，羅宋麵包一顆65元每日限量，在老饕眼中地位崇高，事發後不少客人紛紛上門關切，就怕買不到「台南最好吃」的麵包。

▲葡吉麵包店飄香30年，至今排隊人潮不減。（圖／跟著關關看世界提供）