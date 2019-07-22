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屋子曾出意外！專家1張圖解「凶宅4等級」　從微凶→中上凶：不一定是鬼屋

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲聽到凶宅，幾乎人人避之唯恐不及。（示意圖／pexels）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

「凶宅該怎麼定義呢？」房產知識達人「賣厝阿明」在粉絲專頁貼文，說凶宅不一定是鬼屋，而且還分成「微凶宅」、「次凶」、「中凶」、「中上凶」，並簡單用一張圖解釋凶宅等級。「賣厝阿明」指出，其實從法律角度來說，並沒有「凶宅」這種專有名詞，最後也說明幾種較具體的定義。

粉絲專頁《賣厝阿明 知識+》日前PO文，貼出「凶宅等級QA」，文中先是問「凶宅該怎麼定義呢？」接著表示，雖然內政部公告的「不動產委託銷售契約書範本」附件「不動產標的現況說明書」，其中第11項載有「本建築改良物（專有部分）於賣方產權是否曾發生兇殺或自殺致死之情事」，但凶宅到底該如何認定呢？若不是凶殺、自殺、意外死亡的話，這樣還算凶宅嗎？

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▲▼ 。（圖／賣厝阿明 知識+授權使用）

▲凶宅等級參考表。（圖／賣厝阿明 知識+授權使用）

賣厝阿明點出4種凶宅等級，說其實凶宅不一定是鬼屋：

微凶宅：發生意外、跌倒失足死亡。
次凶宅：例如室內餓死、失去生命跡象等。
中凶宅：求死行為堅決，如上吊、燒炭等。
中上凶宅：發生兇殺、槍殺案、社會案件等。

賣厝阿明表示，從法律角度來說，並沒有「凶宅」這種專有名詞，也沒有法律要件，若依據內政部函示跟過去的法院判決案例，凶宅較具體的定義為「兇殺而死亡（他人加工致死）」、「自殺而死亡（自行加工致死）」、「在專有部分有求死行為致死（如跳樓）」。賣厝阿明表坦言，基本上，非自然死亡的狀況都算凶宅。

※以上圖片由賣厝阿明授權提供，更多買房知識可上《賣厝阿明知識+》官網。

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關鍵字：買房凶宅賣厝阿明知識+

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