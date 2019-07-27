台中哥年領百萬！台北公司挖角…年薪+20萬　他問「該舉家搬遷嗎」網勸翻

▲原PO友人是小家庭，目前一家人住在台中。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

人的一生充滿選擇，從學生時期要考慮未來的路，到出社會後則是要選工作，但有時候單純只看薪水或興趣，都很難看出是否是好選擇。一名網友就幫友人發問，說這位朋友是小家庭、一家4口，也是家中經濟來源，目前在台中上班，現在台北公司想挖角他，月薪大約多出1.6萬，想知道這時候該留還是走。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，直接了當地問「台中年薪100，台北年薪120，怎選？」文中透露他幫朋友問，「家中唯一經濟來源，目前台中上班，4口小家庭，年薪100，不過台北挖角，年薪120」，最後直問，如果單就生活面來看，友人有沒有舉家搬遷的必要。

看到貼文後，網友馬上勸友人留在台中，「絕對是台中」、「台北光是房租與物價就吃掉了」、「差60萬會考慮台北，差20萬根本不用考慮，一家4口光是房租就吃掉那20萬了」、「台北三房兩廳房租大概3萬，台中可能1萬就有了，更不用說買房」、「台北養活一家三餐都有問題。」

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▲原PO友人現在年薪100萬，如果到台北上班就變成120萬元。（示意圖／pakutaso）

不過也有人認為，「其實還要看工作爽度啦」、「理論上台中，但喜歡夜生活還是台北」、「一定要優先考慮發展性」、「台北機能好多了啦」、「你快要退休的話就可以台中，但年輕為了未來還是得選台北，台中白癡和垃圾太多，國際化差，發展有限，成不了氣候」、「台中有屋就台中 沒屋就台北 要的是北部的教育資源。」

原PO接著補充狀況，「台中穩定加薪，台北新公司但也算雄厚，台中目前繳房貸中，子女幼稚園中。」讓網友紛紛直呼，「房子都買了，小孩也還小，絕對是台中」、「繳房貸+子女，到台北你至少要200萬」、「為了20萬你還要搞一堆，心理壓力也是成本」、「單身可以考慮台北，結婚的話就算了吧！」

還有人留言建議，「跟台中公司說被獵人頭加我薪水，這要有技巧，確認台北加?%後，跟台中提、不然就閃人，前提是台北要加多一點」、「只有我覺得叫他老婆工作比較實在嗎」、「台中的房子出租，搬去桃園或新北住。」

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