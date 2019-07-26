台灣人房貸繳完會保「火災地震險」？　網推觀念要改：車都保了房子當然要

▲台灣買房不易，不少網友會選擇加保火災地震險，以為自己的財產增添保障。（圖／記者屠惠剛攝）

房產中心／綜合報導

房貸繳完還會買火險、地震險嗎？一名網友表示，自己是有保火災地震險的，一年大概2000元左右，但他很好奇，依照台灣人的個性，房子如果沒有貸款，好像就很少會有人去保？對於台灣人往往「省錢比預防危險還重要」的觀念，不少網友也說，「觀念真的要改」、「保了才有保障」、「擔心就保一保吧」。

為了安全保障與後續相關事宜，台灣現行有貸款的房子，銀行都會強制保地震險和火險，「但如果沒有貸款，依台灣人的個性，好像很少人會去保？」原PO在PTT home-sale板說，自己保的是國泰火災地震險，年繳約2000元，「而且現在都網路上投保滿方便的，還可以省個幾百塊。」

不過先不論沒有房貸的人，原PO好奇，觀念和他相同的人到底多不多。許多網友都認為原PO這樣做是正確的，「花小錢保障重大事故，很值得啊，自己是一定會保」、「保了才有保障，車子都保了，房子當然也要」、「我也覺得觀念要改，國外這種保險都滿盛行，台灣也要跟進」、「擔心就保一保吧」、「哭天喊地求政府，不如平常自己就保好保滿，出事也不用擔心」、「有貸款是賠銀行，沒貸款會賠自己，為什麼不保」、「還有房子出租險，房客家具出事可以裡賠，變凶宅也有賠。」然而仍有網友會選擇房貸繳完立刻退保，但沒有說明原因。