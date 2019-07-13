板橋買房！他住頂加蓋…樓下打掉出租「2大房or3小房」　網曝最壞下場

▲原PO想改格局出租！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

新北一名網友砸錢買頂加的房子，為了想減輕房貸壓力，有意出租樓下房子，自己住在樓上當包租公，好奇詢問室內空間約22坪，該隔間2大房還是3小房？網友幾乎一面倒選擇2房，否則哪天頂樓加蓋被拆除，至少還可把房子收回自住。

這名網友在PTT透露，近日在板橋車站附近買一間4樓頂加的房子，室內有22坪大，打算4樓隔間出租，自己則住在樓上，可減輕一些貸款壓力。原PO有意把廁所、廚房全打掉，木板隔間換成厚實牆壁，「畢竟連我自己都不想住了，租客應該也不想住木板隔間吧。」

由於第一次當包租公，原PO好奇發問，若想要隔間改造格局，「2大房跟3小房，哪個在板橋比較好出租呢？」文章掀起專業網友關注，紛紛給予建議，「打掉做套房的話，要含浴室也是2房」、「動工前，記得要先行取得三樓住戶的許可同意書喔」、「兩房，以後自住也不用打掉重蓋」、「2房吧，兩間租完就不用一直在找第三房的房客」、「頂加要有隨時被拆的心理準備」。

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▲網友認為，至少要好幾年才會回本！（圖／翻攝PTT）

結果有網友另PO文揭密，隔間套房並非想像中簡單，他說，最好是直接出租，否則要先花一筆錢找設計師畫設計圖，申請施工證前，先要取得樓下住戶同意，若順利施工完，還要等竣工證下來，這一段空窗期要自己承擔外，還要自扛房屋貸款，「保證你會壓力（如）山大，你如果能接受至少半年無出租的壓力的話！」