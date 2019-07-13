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土豪哥曬8億帳戶　收租「過普通生活」：股票放著就有錢！周薪5萬司機又徵到了

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▲▼土豪哥曬8億帳戶　自曝收租「過普通生活」！司機周薪5萬又徵到了（圖／翻攝PTT、Pixabay）

▲土豪哥炫耀億元帳戶！（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

日前有網友在PTT的好奇發問，「家庭月收入超過1000萬台幣過什麼生活？」若推算每月千萬元進帳，年收入可達上億元，原PO調侃喊話，「這種人根本不會PTT對嗎…到底有誰這麼厲害啊，有沒有誰能來證明一下？」結果真有富豪跳出來，閃曬上億元帳戶，直呼這是「隨便一家帳戶！」

結果文章一出，立刻釣出PTT土豪哥gn01765288（金庸）回應，「就我呀！」自豪秀出某網路銀行帳戶，資產額度高達8億3600多萬元，在北市信義、大安、文山與士林區坐擁多間房產，「不少大型店面幾乎都我家的。」

土豪哥也自曝生活消費狀況，「就普普通通，想去哪就去哪，遠百VVIP去到真的不知要買啥，都再亂買！」至於豪車部分，放到車庫都滿出來，舊一點的車款也都砍頭價賣給親友們。更狂的是，他日前剛買的Dyson吸塵器，只因為傭人用不習慣，就直接放倉庫當擺設。

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▲▼土豪哥曬8億帳戶　自曝收租「過普通生活」！司機周薪5萬又徵到了（圖／翻攝PTT、Pixabay）

▲日前失業網友當司機，只做16天就辭職！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有錢就是霸氣，大批網友看完土豪哥奢華生活，紛紛驚嘆問道「你錢到底怎麼生出來的？」他笑回「錢生錢阿，股票放著就有錢。」事實上，土豪哥也經常撒錢做善事，今年5月，曾有男大生弄丟11萬元現金，一時想不開輕生，他跳出來慷慨解囊，同月再度跳出幫助失業網友，以1周薪水5萬聘請司機。

不過，該名司機只做16天走人，兩人鬧得不可開交，因而惹出風波，如今土豪哥透露，已徵到新司機，讓不少網友感到扼腕。近日又因林志成想PK館長，土豪哥又一時興起對鄉民喊話，若把林志成從南部載到林口，就給10萬乘車金，不過最後兩方開戰無望，土豪哥說，一樣把10萬捐給2位陌生鄉民。

▲▼土豪哥曬8億帳戶　自曝收租「過普通生活」！司機周薪5萬又徵到了（圖／翻攝PTT、Pixabay）

▲土豪哥說，徵到新司機了！（圖／翻攝自PTT）

關鍵字：土豪哥收租股票周薪司機

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