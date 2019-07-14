人夫8000元私房錢藏衣櫥　7天後打開驚「多2張小朋友」...老婆計畫通！

▲擺滿衣物的衣櫥會是藏東西的好地方嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃君瀚／綜合報導

多數夫妻結婚後財產名義上是共有，如果想秘密存些能自由利用的私房錢，小小家中藏匿的地點就很重要。就有男網友將8000元塞入衣櫥中，又很聰明的寫了張紙條留言，宣稱存到1萬元就送給老婆；誰知魔高一尺、道高一丈，看似萬無一失的計策很快就被破解，落得騎虎難下的結局。

網友日前在「爆廢公社」貼文，提到前一周他把偷偷存下的私房錢8000元藏入衣櫥裡，擔心會被另一半發現，於是靈機一動想出第二道保險，在鈔票上方放一張字條寫著「存夠1萬元就給老婆」，如此一來定能瞞天過海，就算不幸被老婆翻出，也會認定是老伴想「給驚喜」而逃過藏錢罪責。

一個星期過去了，人夫正好有用錢的需要，於是再次打開衣櫥，確認財產在裡頭是否安好？結果打開一看嚇了一跳，一點鈔票驚覺多了2張小朋友，本來藏8000元現在莫名變成1萬元，「現在我要怎麼辦？」

▲人夫藏了8000元私房錢，一周後突然多出2張，一切都在老婆計畫中。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼出後，網友大讚老婆的機智和聰明，「你就依照承諾......把錢給你老婆吧」、「沒拿試試看，這老婆高招」、「乖乖交出去吧」、「真有福氣，娶到聰明的老婆」、「只能上繳國庫，下次再另覓地方藏錢」、「讚喔！投資2000賺回8000，這投資穩賺不賠」。

不過也有些機靈的網友勸人夫別輕易放棄，還有轉圜的餘地，「把1萬多加一橫就可以放久一點」、「拿兩千走啊 假裝還是8000」、「以後分8個地方放，然後各放1000加這張紙條」、「2000抽去用，怎麼點都不會滿」、「拿1張1000塊起來，在（再）寫另一張紙條：加油，快要達成1萬塊了！」

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