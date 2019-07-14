房東冷氣只裝客廳　他花不到200元「房間涼爽度UP」：不擔心電費爆表

▲加一條風管讓房間更涼 。（圖／網友蔡宗洲授權提供）

記者張嘉晏／採訪報導

在外租屋的寢室沒有冷氣，又不想多花一大筆錢自裝一台，應該怎麼辦呢？一名男網友就遇到這樣的情形，靈機一動便在冷氣出風口加裝一條管子，不到200元的成本讓他晚上終於可以舒服入眠；面對網友所擔心的「電費爆表」問題，他則表示無須擔憂。

一名蔡姓網友在臉書「爆廢公社」中分享在外租屋的經驗，他表示自己獨自在台北租房，但由於房東只有在客廳裝一台冷氣，房間內並沒有，導致他睡覺時總是汗流浹背。然而日前他也突發奇想，買了一條鋁製風管，一頭接在冷氣出風口，另一頭則是延伸進房間，他表示此舉讓他的房間更快變涼，而且花不到台幣200元就搞定，就無需額外多裝一台冷氣，十分划算。

蔡先生向《ETtoday新聞雲》記者表示，掛上這條風管之後，可以馬上引導冷空氣進房間，不必等到客廳充滿冷氣再流進房間，加上寢室內還有一台電風扇加乘效果，即使開著房門涼爽效果也立現，晚上不再難以入睡。

▲雖然門開著，但原PO表示效果顯著。（圖／網友蔡宗洲授權提供）

貼文一出，底下也有許多網友擔心他的電費會爆表，對此他則是老神在在地表示，自己目前租的地方是一房一廳一衛，總共約8坪，全部的空間都是他一人使用，「房間和客廳空間差不多大，開冷氣時浴室門會關。」他表示，自己睡覺時也不會吹整晚的冷氣，只定時2小時而已，加上他的電費不像一般人是一度5塊，反而是比照台電直接自繳帳單，不必經過房東這關，因此已經省下很多費用，不擔心電費飆高。

原PO透露，自己也曾想過是否要直接睡在客廳，但是那邊已經成為儲物的倉庫，沒有空間平躺，加上還是睡在裡面一點的房間比較有安全感，因此否決了這個想法。蔡先生認為，如果在外租屋，為了短暫的幾個月就自己再買一台冷氣機，實在不太划算，因此他很滿意目前的解決方案，也提供給需要的人參考。

部分網友看到照片後都大讚他是「生活智慧王」，還聯想到「烏龍派出所」的兩津勘吉，還有人提供更細緻的作法，建議他去買瓦楞板，裁剪成出風口大小的形狀，再接上風管，如有需要還可以黏上魔鬼氈，拆下來即可吹進客廳；另外也有人建議他買一台移動式冷氣，不失為更好的方法。

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