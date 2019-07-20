喬科維奇住這裡！豪砸2.1億買「玻璃塔公寓」　一睜眼就能見大西洋美景

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國際中心／綜合報導

32歲的塞爾維亞網球好手諾瓦克•喬科維奇（Novak Djokovic）先前在美國邁阿密海灘，購置了一間價值670萬美元（約2.1億台幣）的全新公寓，這套被稱為「玻璃塔」的建築物中僅有66戶，為喬科維奇這樣的名人保有絕佳的隱私度；近日這套公寓的內部也被公開，除了擁有超美的大西洋海景之外，豪華的內部裝潢設備也十分引人注目。

▲▼座落於邁阿密海邊的豪宅。（圖／翻攝自miamiluxuryhomes）

根據《每日郵報》報導，該座被稱為「玻璃塔」的超豪華海濱公寓座落在Eighty Seven公園的北部，被描述為位於「陸地與海洋相遇」的地區，向南延伸占地約為35英畝，該處僅有66個住戶，每一層公寓的面積從1400到7000平方英尺不等，更都配有15至25英尺的環繞式陽台；公寓售價則是在340萬美元（約1億6百萬台幣）到990萬美元（約3.1億台幣）之間。

▼公寓內部跟眺望出去的景色。（圖／翻攝自miamiluxuryhomes）

喬科維奇購入的公寓中有3間大臥室、能將大西洋的美景盡收眼底的環繞式陽台；此外建築本身設有兩個大私人游泳池、水療中心、健身中心、室外酒吧跟酒窖以及一間私人圖書館。住戶可以在這些空間舉辦私人聚會或是品酒會。

▲▼隱密度很高的住宅。（圖／翻攝自miamiluxuryhomes）

喬科維奇在購入新房時表示，買下這套公寓是為了他和家人提供更完美的生活方式，Eighty Seven公園地理位置附近十分清幽寧靜，遠離南海灘的喧囂和熱鬧，成為他保持健康狀態的最佳理想場所。