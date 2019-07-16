少子化造就學生套房再進化　高檔裝潢、專人打掃僅是標配

▲「戀戀台大」位於公館商圈的小豪宅。（圖／翻攝591房屋交易網）

記者黃靖惠／綜合報導

少子化浪潮來襲，許多爸媽不願意孩子在外住宿，只能窩居在小房間，比起以往更願意掏錢升級住宿環境，而房東們除了準備床鋪、電視、冷氣等基本配備外，甚至推出專人打理、樓中樓閣樓套房，或24小時櫃台代收服務，且每月1次免費室內清潔等，用實質的服務吸引租客上門。

▲「戀戀台大」位於公館商圈的小豪宅。（圖／翻攝591房屋交易網）



台灣大學旁小豪宅月租2.3萬元 15坪高樓層遠眺101大樓

台灣大學、台灣科技大學、師大去年新生註冊率達9成以上，周邊學生住房租賃市場交易頻繁，其中不乏可見小豪宅出租。根據《591房屋買賣交易網》刊登1則招租廣告，台科大、台大校園周邊「戀戀台大」僅12坪、月租近3萬元，標榜挑高式的獨立套房，周邊有台科大、台大、台師大等校區，緊鄰捷運站及公館商圈，生活機能及交通方便。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「戀戀台大」屬於小豪宅，目前單坪價格仍有百萬實力約100～115萬，使得出租價格也高落在單坪2000～2500元，對比周邊同類型套房產品，平均高出達3成，若非有個富爸媽，對於一般學生不算便宜，但若是契合的同學兩人合租仍有機會入住，除了學生外，公館也是居住機能不錯的地段，上班族、小家庭都會青睞在當地租屋。

▲▼陽明山五星級套房學生宿舍。（圖／翻攝自591房屋買賣交易網）



陽明山行旅五星級套房 8坪月租6500元

根據《591房屋買賣交易網》刊登1則招租廣告，位於陽明山的五星級套房，緊鄰華岡藝校、文化大學、及台北歐洲學校，每間套房約8坪，月租6500元，除了門禁刷卡進出，且最多2人1房，另外1樓有迎賓休閒大廳、且配有交誼廳、料理餐廚。

▼北大特區內標榜樓中樓的學生宿舍，且具有24小時櫃台服務。（圖／翻攝自591房屋交易網）



24小時專人服務、每月1次免費清潔 北大「樓中樓」住宿媲美飯店式管理

隨著大學指考已塵埃落定，接下來外地就學的學子們，就準備要煩惱住宿問題，據教育部大專院校校務資訊平台資料顯示，全台大專院校平均註冊率65％，其中北大特區的臺北大學去年度，學生註冊率高達9成6，共有9923名新生入學，顯示周邊租屋市場潛力無窮。

日前《591房屋買賣交易網》刊登1則招租廣告，該物件5樓電梯套房，坪數雖只有8坪，但是樓中樓的物件，上層當床鋪休憩、下層則有沙發、書桌、浴廁、冰箱、電視、冷氣及大片氣密窗，不僅如此，更標榜1樓有交誼廳以及24小時櫃台服務，能夠代住戶收取郵件、包裹招領等，且每月免費清掃室內1次，媲美「飯店式管理」，且再細究地理位置並不偏僻，坐落在大德路段上，周邊交通及生活機能都很方便。

▼北大特區內標榜樓中樓的學生宿舍，且具有24小時櫃台服務。（圖／翻攝自591房屋交易網）



對此，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴說明，目前北大特區套房租金每坪750～900元區間，該物件換算單坪租金937元，雖與行情較偏高一些，但因這類產品稀有、利用挑高空間隔間成「樓中樓」，能有效放大空間，因此除了出租給學生外，同樣能吸引到周邊上班族群，因而租金價格相對高。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾想買下大學城周邊套房產品樂當包租公、包租婆之前，建議最好先觀察「新生註冊率」、以及每年入學「學生人數」兩項指標有無明顯增減，再來觀察周邊租屋市場供給量、以及租金增減福，避免錯誤投資。