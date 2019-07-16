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影／高醫五星學生套房　月租1.5萬附陽台、免追垃圾車

ETtoday房產雲

記者陳建宇／高雄報導

台灣少子化愈來愈明顯，大學的註冊率也逐漸降低，但熱門大學周邊的租屋市場還是熱得發燙，高雄市的高雄醫學大學就是最好的例子，套房平均租金逼近8000元，尤其現在每個孩子都被家長當成寶，大學城的套房愈做愈高級，月租金萬元以上的五星套房也屢見不鮮，有陽台、洗衣機，甚至幫丟垃圾。

▲▼高醫五星套房。（圖／記者陳建宇攝）

▲高雄醫學大學是高雄首屈一指的醫學大學，附近租屋市場夯。（圖／記者陳建宇攝）

▲▼高醫五星套房。（圖／記者陳建宇攝）

▲高醫周邊有許多舊透天，很多會改建成學生宿舍出租。（圖／記者陳建宇攝）

高雄醫學大學是高雄最好的醫學大學，培育不少醫學人才，即便如此也受到少子化的衝擊，該校107年度全校新生註冊率為88.26%。即便如此，高雄醫學大學位於高雄市中心，佔有地利之便，周邊生活機能也非常成熟，因此不僅學生租屋市場夯，就連高醫的醫生、護士都是周邊的租屋客群。

▲▼高醫五星套房。（圖／翻攝591租屋網）

▲高醫附近的五星套房甚至有租金達1.5萬元的物件。（圖／翻攝自591租屋網）

住商不動產民族大順加盟店經理蔡卓翰表示，高雄醫學大學因為宿舍供給量小，很多學生都是在外租屋，不過高醫周邊的出租物件數量也不多，因此只要有物件推出，通常都很搶手。蔡卓翰指出，目前高醫附近套房的租金行情，每月約8000元上下，依照物件不同、租金也不一樣，最夯的是位於大樓的獨立套房。

▲▼高醫五星套房。（圖／翻攝591租屋網）

▲五星學生套房標榜有陽台、洗衣機，而且還可以幫丟垃圾。（圖／翻攝自591租屋網）

因為少子化影響，許多家長甘心為了家中的寶貝，多負擔一些租金，就是要讓孩子可以住得舒服，因此高醫附近也出現一些租金在萬元以上的大樓獨立套房，蔡卓翰表示，這種大樓獨立套房的特色，就是有獨立門牌、信箱，社區有電梯、管理員，更重要的是通常有垃圾集中區，不必追著垃圾車跑。

蔡卓翰指出，像這樣的產品每個月的租金從1~1.3萬元都有，甚至有月租1.5萬元的物件，即便租金較高，同樣吸引許多經濟能力高的學生。

▲▼高醫五星套房。（圖／記者陳建宇攝）

▲想買高醫周邊的舊透天改成學生宿舍，總價加上改建費用成本至少1800萬元。（圖／記者陳建宇攝）

由於高雄醫學大學位於發展較早的三民區，附近建物屋齡較高，因此也有不少套房是由舊透天改建，蔡卓翰表示，高醫附近的舊透天總價至少1500萬元起跳，加上改建花費約300萬元，要買舊透天改建成學生宿舍出租成本至少1800萬元。

買舊透天改成學生宿舍，蔡卓翰指出若以最低可接受的報酬率5%計算，每個月的租金收入至少要7.5萬元，如果有10個房間，等於每個套房月租金就要7500元。而要拉高報酬率，除了提高租金外，隔出更多房間也是個辦法。

相較於套房，沒有獨立衛浴的雅房產品最近幾年逐漸式微，蔡卓翰表示，高醫附近雅房的租金水準偏低，月租約3000~4000元不等，要出租難度較高。

關鍵字：高醫學生套房倒垃圾租金五星

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