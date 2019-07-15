變魔術、創意黏土　高雄建案鎖定暑假親子遊　花招盡出

▲高雄預售建案「富邦大無疆」上周末舉辦魔術師體驗營，吸引許多家長帶孩子參加。（圖／業者提供）

記者陳建宇／高雄報導

暑假期間很多家長都不知道要帶孩子去哪裡「放電」，整天待在家看電視也不是辦法，高雄就有建案趁暑假推出「FUN暑假小學堂」，第1波的魔術師體驗營就吸引非常多家長帶孩子參加，接下來還將推出手作創意黏土等活動，讓孩子過個充實的暑假。

▲暑假空閑時間多，帶孩子到建案參加活動也是不錯的選項。（圖／業者提供）

位於高雄鳳山的預售建案「富邦大無疆」從公開銷售以來就不斷推出許多活動，例如植樹、寫生等，吸引周邊的民眾帶著孩子參加，而暑假期間孩子空閒時間更多，該案也針對暑假推出一系列「FUN暑假小學堂」活動，例如上周末舉行的「魔術師體驗營」就吸引許多家長帶著孩子參加。

▲「富邦大無疆」總戶數達767戶，是大型的造鎮案。（圖／業者提供）

「富邦大無疆」基地位於鳳山溪畔、正對和德公園，基地面積達4438坪，就規劃了3330坪的中庭花園，專案經理李敏睿表示，該案共767戶、規劃5棟大樓，屬於大型的造鎮案，坪數25~65坪，每坪23~33萬元。目前該案銷售已超過400戶，預計2021年可完工。

「富邦大無疆」同時也是高雄厝綠建築，戶戶都有3米深的景觀陽台，社區將規劃3座半露天泳池、交誼廳、健身房、瑜伽室、空中花園等休閒設施。