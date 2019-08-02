購買林口大三房後悔！他提「省錢3點」嘆：應該買台北市蛋黃區

▲原PO認為，當初應該在台北市中心買房。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／綜合報導

買房越靠近市中心交通、生活機能越好，但相對在價位上也要有所調整。一名男網友表示，他仔細算過居住在林口的消費，居然比住在台北市還要高，感嘆當初應該買在蛋黃區，「我深刻的感覺，還是台北蛋黃區老公寓好」，引起網友熱烈討論。

該名男網友在論壇「mobile01」發文指出，他居住在林口的新大樓幾年後，這才發現住在台北市蛋黃區的老公寓或許比較省錢；首先，台北市的生活機能好，可以不用買車、繳車子的保險、停車費、油錢等，光是搭乘大眾交通工具就可以月省1萬元。

再者，台北市中心的房價幾乎都是漲，跌幅也是非常的小，居住成本低，未來想脫手也不缺買家；最後，買老舊公寓的話不需要繳管理費等雜項，又省下一筆開銷，上述3項零零總總可以讓一家三口每年去日本玩一個禮拜，或讓小孩到外國留學、老了環遊世界等。

網友看完紛紛留言，「說穿就是有錢住台北 錢不夠住林口」、「問題是住在蛋黃區沒電梯的老公寓，對有點年紀的人，是一大挑戰」、「最近也在看林口的房子」、「相對於台北，林口真的太涼爽，不過台北就是強在捷運與就業機會」，也有網友仔細算過原PO的公式，認為不合理。

對此，原PO表示，在林口購買新大樓60坪的售價相當於台北市舊公寓30幾坪的三房，兩者其實價差不大，除非內部有重新裝潢過，才會讓價格稍有差距。