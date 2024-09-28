想換屋！他掛售1個月慌了　5組看房「沒人出價」：不知賣多久

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有屋主最近想換屋，上個月開始掛賣現有的房子，目前已經過了一個月，大概有5組人來看房。他自認掛賣價格比周圍開價略低，但感覺買方都縮手了，遲遲沒人出價，不知何時才能成交。對此，信義房屋專家坦言，近期買賣意願都是降低的，如果是有請仲介賣，可以詢問看看買方看完的想法去做調整。

有屋主在「買房知識家」表示，最近想換屋，上個月開始掛賣現有的房子，目前為止賣了一個月，來看房的人有5組。他自認掛賣的價格比周圍的開價略低，「感覺現在真的是買方縮手，遲遲沒人出價」，直嘆「不知道多久才能賣得出去了。」

貼文引來網友留言，「一兩年都有聽過」、「地點、價格、總價、房屋抗性，這些都是考量點」、「賣方的比周遭低，就是比最高價低；買方的比周遭高，就是比最低價高。」有人則指出，「看房子的屋況跟周遭便利性，這不好說。目前有限貸令，可能買方也會考慮好不好貸，也會觀望市場」、「限貸令會影響一些買家意願。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德坦言，近期買賣意願都是降低的，如果是有請仲介賣，可以詢問看看買方看完的想法去做調整。另外，如果其實急著脫手，可以試著把利潤降低試水溫，若還是賣不掉，就再調低同%數看看。