無差別銀根緊縮　房市當沖客陷斷頭危機

▲房市處於恐慌，過去的房市當沖客也慌了，紛紛求助房仲新信用管制最佳解方。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣央行19日的理監事會議維持利率凍漲，但對於房市的信用管制卻再度加碼，衝擊民眾買屋計畫。央行總裁楊金龍直言：「給投機客一個Lesson」，如今市場處於恐慌人人自危，過去的房市當沖客也慌了，連找人頭都有機會被稽查，紛紛求助房仲新信用管制最佳解方。

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央行祭出重拳打房，新制對於自然人第二戶貸款上限縮減為5成，且範圍從七都擴及全國適用；另外自然人購買第3戶以上及豪宅貸款，上限均降為3成，法人購屋貸款也僅可貸3成；名下已有房屋者的第1戶貸款，都無法享有寬限期；此次信用管制也被稱為最嚴格打房。

過去短進短出的「房市當沖客」，如今不但無法享受獲利，也可能遭遇斷頭危機，就有房仲收到投資客求問信用管制下的最佳解方，該名房仲攤開新制後也只能說明：「以出貨為優先，找人頭用買賣方式交易掉手上的物件，平轉、小賺就可跑了。」

▲央行無差別實施銀根緊縮措施，確實也傷及無辜。（圖／記者陳筱惠攝）

另一名房仲則是透露：「過去有買賣有賺到的投資客，至少還有能力可以以贈與的方式給人頭解決點交問題，但又必須找『非常信任』的人頭。」據他了解，過去投資客常用的「預告登記」、「借名登記」也已經成為銀行查詢的方式，若非相關親屬關係，也有機會被追回貸差。

對此，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「市場上對於投資客定義並非相當明確，其實是否投機，也存活在消費者一念之間，因此央行只能用這種制式標準來認定。」

但黃昭閔提到：「央行無差別實施銀根緊縮措施，確實也傷及無辜，最可怕的並非是央行想軟著陸的住宅市場，近期銀行團受到房市緊張氛圍，開始揣摩上意，導致目前很多企業、產業在融資部分也因骨牌效應，銀行透過提高利率、保守估價、嚴格審查貸款人資格等方式來控制核貸量和金額，已經在市場上引發了寒蟬效應。」

黃昭閔強調：「雖然第7波信用管制無管制商用不動產、廠房、辦公室，但銀行已開始投鼠忌器，如此風氣下，市場資金流動性變差，反而因噎廢食，不得不慎。」

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