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新北迎「新案百萬」新時代　雙和房仲：凸顯中古大樓高CP值

▲▼ 四號公園商圈 。（圖／記者項瀚攝）

▲新北迎接新案單價百萬新時代，中永和地區不會缺席。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新北迎接新案單價百萬新時代，中永和地區不會缺席，尤其四號公園、永安市場站商圈的新推案價格引發關注。在地房仲表示，未來若雙和地區出現更多單價百萬以上成交實登，將更能凸顯中古電梯產品的高CP值，預期買氣有望回春，價格也有望跟漲。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

除了新北天龍國新板特區，新北市其他行政區新案、新古屋也陸續出現百萬行情，東森房屋中和四號公園店店長洪鈞昊表示：「中永和地區地狹人稠，房市供不應求，在新北新案百萬的新時代中，絕對不會缺席，目前頂溪站一帶已出現單價百萬實登。」

洪鈞昊接著表示：「雙和地區有好幾個指標新案將陸續開案，首先是永安市場站旁的改建案，雖然屬中和門牌，但生活機能相當方便，同時享有四號公園的清幽環境，價格很可能創下雙和新高，另外廣達8公頃以上的大陳社區都更案，坐擁河岸景觀條件，未來推案也估計站上百萬大關。」

洪鈞昊認為：「雙和地區隨著越來越多高價新案實登出現，更能凸顯中古屋的高CP值，增加自住買氣，尤其是中古華廈、中古大樓，就以四號公園商圈為例，中古電梯屋齡約20~30年，座落公園第一排的成交單價75~85萬元，第二排則6字頭就有機會入手，3房總價2500萬元，估與未來區域新案價碼會有頗大價差。」

▲▼ 四號公園商圈 。（圖／記者項瀚攝）

▲擁「雙和之肺」之稱的中和四號公園、永和仁愛公園商圈房市指名度高。（圖／東森房屋提供）

中永和哪區指名度最高？洪鈞昊點名，擁「雙和之肺」之稱的中和四號公園、永和仁愛公園商圈指名度最高，四號公園商圈由於緊鄰永安市場捷運站，生活機能非常健全，吃喝採買方便；仁愛公園則是清幽感更強，且鄰近河堤，部分社區兼具水岸宅條件，屋齡5年左右社區可成交9字頭，未來還能吃到捷運萬大線永平國小建設利多。

買盤方面，洪鈞昊表示，雙和地區除人口密集，在地市場呈現供不應求外，由於永和緊鄰台北市，連接北市橋梁眾多，包括福和橋、永福橋、中正橋等等，大眾交通則有中和新蘆線、環狀線，交通機能便利，加上房價仍與台北市有不小價差，因此也吸引大量的北市族購入，首購、換屋、退休族都有。

洪鈞昊建議想入手中永和的購屋族，盡量挑選距離捷運站步行15分鐘內的社區，保值性更強，此外雙和不少中古華廈的車位規劃不夠，若入手2房以上產品，建議購入帶車位的物件，未來會更好脫手，不然永和的停車位實在太少了，時常是想租都租不到。

▼東森房屋中和四號公園店店長洪鈞昊表示，中永和地區地狹人稠，在新北新案百萬的新時代中，絕對不會缺席。（圖／東森房屋提供）

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

關鍵字：永和中和四號公園仁愛公園房價單價百萬東森房屋

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