財政部「國有房地包租」今年首季推出5標34戶　年租金底價公布

▲財政部推動國有房地包租政策，首季第1批台中市有11戶。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

為提高租屋市場供給量，財政部推動國有房地包租政策，3日公布首季第1批釋出5標共34戶，包含桃園市10戶、台中市11戶，以及擴及非6都的苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，將在3月20日辦理開標作業。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

財政部國產署副署長王彩葉3日在例行記者會表示，今年第1季釋出5標共34戶，包含桃園市10戶、台中市11戶，以及非6都的苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶。

王彩葉補充，台中市及苗栗縣2標、共5戶，於2024年度第4季辦理國有房地包租時，因投標人資格證明文件有缺漏而成無效標，於今年第1季重新辦理公告。

王彩葉進一步說明各縣市的年租金底價，桃園市為新台幣20萬9510元、台中市為18萬9425元，苗栗縣為6萬5762元、屏東縣底價是10萬7315元，以及台東縣3萬969元。

王彩葉指出，財政部自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2024年底，公告225戶，標脫158戶國有房地、標脫率達7成；其中，轉租給自然人共63戶。

王彩葉也提醒，包租業者投標前應先參閱投標須知，備齊相關投標應備文件，尤其是須加入標租房地所在地同業公會並檢附有效的會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免形成無效標。