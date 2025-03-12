ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

他求問「社區一定要請保全？」　網點出2需求：真的差很多

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲社區一定要請保全嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大部分的社區都會請保全或管理員，近日就有網友發文拋問，有沒有社區沒有請保全？他認為新大樓其實多會設置門禁系統，而且附近也有超商可以收包裹，有沒有請保全似乎影響不大，大家覺得社區一定要有保全嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「請問社區一定要有保全嗎」為標題發文，提到他觀察過每個月的收支明細，發現「物業管理」這一塊占了大部分的開銷。他認為，總幹事是一定需要的，因為必須處理文書，不過保全的話，幾乎就是收包裹和信件而已，似乎沒有很需要。

原PO表示，現在的新大樓不管是大門、電梯還是車道，基本上都會設置門禁系統，所以有沒有保全似乎都無所謂；至於收包裹，附近也會有超商，宅配則是自己下樓領取即可，如果為了包裹、掛號而支付一筆錢，他實在覺得不值得，因此他就想知道，有沒有社區是沒有請保全的呢？

▲▼守衛室,警衛室,監視器,保全,收包裹,管理室,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「個人是覺得安全和郵寄需求方面是一定需要的吧」、「我覺得要有保全欸，我超怕住公寓會被尾隨什麼的，可能我社會事件看太多了」、「等發生意外就知道保全重要性」、「保全真的很重要，你現在有門禁也難保壞人不會尾隨，夜間巡邏和宅配超讚，真心感謝他們」、「郵寄收件這點真的差很多，我住公寓的覺得好需要」。

也有網友回應，「這些雜事住戶自己也可以處理沒問題的，前提你有那個時間跟精力」、「保全其實是個社區的眼睛，大小事基本上都會知道」。

關鍵字：社區保全Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

南港產專區首件「公辦都更」出資者出爐　將打造30層大樓

台北市都更處7日表示，南港產專區第一件住戶整合意願申請公辦都市更新案，「南港新都」公辦都更案，由「宏匯股份有限公司」取得最優申請人資格，將規劃一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，打造2棟30層住宅大樓及1棟3層樓社宅與辦公空間，預定2029年開工。

1小時前

房客積欠租金偷偷搬走　房東驚見「超慘屋況」氣喊賣房

馬來西亞一名房東在關丹擁有一間出租房屋，但卻發現房客不但積欠房租偷偷搬走，且屋況慘不忍睹，牆壁上有孩子的塗鴉與貼紙，屋外還堆滿垃圾。這讓房東感到相當氣憤，更稱損失數萬令吉，如今已決定不再把房子租人，要直接賣掉。

1小時前

建商悄布局南屯補庫存　五期、八期推案數倍增

台中市五期、八期重劃區開發時程久，在七期尚未成為豪宅霸主時，這兩區相互比拼。近期隨著打炒房政策，禁錮開發期限與貸款成數，不少開發商回歸市中心獵地。

2小時前

斥資3.3億！台南九份子全民運動館　預計2026年完工

台南市政府向教育部體育署爭取前瞻基礎建設經費興建「安南區全民運動館新建工程」，目前工程進度已達60%，預計2026年中旬完工，預計2026年中旬完工。由於安南區九份子為新興重劃區，未來將有大量人口移入，運動館的設立可望提升當地生活機能。

2小時前

浴室2狀況能裝免治馬桶？過來人給解答：不用擔心

許多民眾都覺得「免治馬桶」是很值得投資的家電，入手後都後悔沒有早點裝，不過日前有網友表示，家中浴室沒有做乾濕分離，並且坪數也不大，這種狀況還適合安裝嗎？對此不少過來人都指出不受影響，若真的擔心可以安裝浴簾。

2小時前

央行送立院報告沒提「第8波管制」　業界：很難鬆一口氣

中央銀行總裁楊金龍明（13）日將赴立法院財委會展開業務報告，會前預先遞交立法院的書面報告未再提及「第8波房市管制」，為下周四央行理監事會政策是否進一步打房預留伏筆。對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行書面上沒有第8波，但隱藏版管制「全場緊迫盯人」，很難鬆一口氣。

2小時前

他求問「社區一定要請保全？」　網點出2需求：真的差很多

大部分的社區都會請保全或管理員，近日就有網友發文拋問，有沒有社區沒有請保全？他認為新大樓其實多會設置門禁系統，而且附近也有超商可以收包裹，有沒有請保全似乎影響不大，大家覺得社區一定要有保全嗎？貼文曝光後，引發討論。

2小時前

2025高雄地政局首標　仁武、楠梓住宅地受矚目

高雄2025年地政局首度舉辦土地標售，堪稱今年土地交易風向標，相當受外界矚目，共有6標建地，合計總底價16.19億元，專家表示，北高多筆土地的底價、總價相對不高，又有台積電、仁武產業園區效應，預估吸引建商趁機捧現金補貨土地庫存，脫標機會大。

3小時前

欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法拍底價339萬

高雄文化中心生活圈位於南高市中心，地段相當精華，一直是購屋熱區。有民眾因積欠卡費，位於文化中心生活圈的華廈頂樓2房，近期淪落法拍市場，13日三拍底價為339萬元，專家認為，低總價又在蛋黃區，有機會拍出。

6小時前

辜家再出售天母豪宅　住11年增值逾3000萬

2018年辜家出售天母豪宅「國泰天母」7樓戶，小賺236萬元，如今又以2.38億元出售11樓戶，持有11年賺3189萬元。在地房仲表示，本次轉手的戶別屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，成交單價139.3萬元符合行情。

7小時前

【黏人狗狗】米克斯翻山越嶺只為跟姐姐貼貼睡午覺

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

人妻不爽婆婆討新家鑰匙：只付2..

欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法..

台人超愛買1物　「買完還想再買..

基地硬生生切一半　新北投最狠「..

35年資深土地公發話！　未來1..

為何要住公寓？　網曝2優勢：一..

出租房屋當社宅　房租1.5萬內..

天母知名幼兒園撤出　實登爆新租..

裝潢1年、開店半年就閃　「最貴..

台中擔仔麵旗艦店養蚊5年　硬底..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「南港新都」公辦都更　打造30..

房客積欠租金偷偷搬走　房東氣喊..

建商悄布局南屯補庫存　五期、八..

斥資3.3億！台南九份子全民運..

浴室2狀況能裝免治馬桶？過來人..

央行送立院報告沒提「第8波管制..

他求問「社區一定要請保全？」　..

2025高雄地政局首標　仁武、..

欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法..

辜家再出售天母豪宅　住11年增..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366