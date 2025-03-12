他求問「社區一定要請保全？」　網點出2需求：真的差很多

▲社區一定要請保全嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大部分的社區都會請保全或管理員，近日就有網友發文拋問，有沒有社區沒有請保全？他認為新大樓其實多會設置門禁系統，而且附近也有超商可以收包裹，有沒有請保全似乎影響不大，大家覺得社區一定要有保全嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「請問社區一定要有保全嗎」為標題發文，提到他觀察過每個月的收支明細，發現「物業管理」這一塊占了大部分的開銷。他認為，總幹事是一定需要的，因為必須處理文書，不過保全的話，幾乎就是收包裹和信件而已，似乎沒有很需要。

原PO表示，現在的新大樓不管是大門、電梯還是車道，基本上都會設置門禁系統，所以有沒有保全似乎都無所謂；至於收包裹，附近也會有超商，宅配則是自己下樓領取即可，如果為了包裹、掛號而支付一筆錢，他實在覺得不值得，因此他就想知道，有沒有社區是沒有請保全的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「個人是覺得安全和郵寄需求方面是一定需要的吧」、「我覺得要有保全欸，我超怕住公寓會被尾隨什麼的，可能我社會事件看太多了」、「等發生意外就知道保全重要性」、「保全真的很重要，你現在有門禁也難保壞人不會尾隨，夜間巡邏和宅配超讚，真心感謝他們」、「郵寄收件這點真的差很多，我住公寓的覺得好需要」。

也有網友回應，「這些雜事住戶自己也可以處理沒問題的，前提你有那個時間跟精力」、「保全其實是個社區的眼睛，大小事基本上都會知道」。