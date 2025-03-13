中部知名百貨太平店將收攤　新租客2年前就簽約卡位

記者陳筱惠／台中報導

曾是中部連鎖生活百貨的「四季百貨」太平店傳出收攤消息，僅營業至4月6日，成為「時代的眼淚」，實際走訪，該店二樓貨架已全數清空，替熄燈訊息增添一股淡淡的憂傷，而據了解，新租客早在2年前就已排隊簽約，信義房屋專家認為大型業者確實會提前佈局插旗。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？ 在地看：這2種人「買房心態有落差」

▲曾是中部連鎖生活百貨的「四季百貨」太平店傳出收攤消息，僅營業至4月6日，成為「時代的眼淚」。（圖／記者陳筱惠攝）

深耕台灣中部市場近30年，四季百貨曾是中台灣最大連鎖百貨之一，不僅賣美妝百貨、棉織襪類及生活百貨，多元且平價，而四季百貨的崛起也常被視為一代傳奇，過去四季百貨創辦人是從中正路商圈擺攤起家，後來頂下中華路夜市一間花店，開始做禮、贈品等相關產業。

從禮品到生活消費，1992年四季禮品轉型，引進生活用品，迅速在2年內轉型成功，並開始引進各品牌化妝品、服飾、鞋類、傢飾寢具、文具禮品、食品、生活用品等，全盛時期擁有超過8家門市，包括清水、豐原、大雅、彰化和美等地都有據點。

不過隨著時代變遷，大型零售興起，這間「中部限定」的生活百貨，在太平店宣告熄燈後，目前僅剩5間分店。信義房屋太平樹孝店林佳宏表示：「該排店面近幾年有出現洗牌效應，主要是因應該區人口大量移入，這類大型、地建坪大的店面，相當適合屈臣氏、康是美、統一、全聯等相同零售業的租戶，另外周邊餐飲市場也有擴大趨勢，新的承租戶也有望是大型連鎖餐飲。」

實際查詢，中山路四段上一整排包含四季百貨、日式餐廳、鍋物、文具店一路到肯德基，分別由2間不同法人持有，不過這兩間法人也相互持有，因此推測地主為同一家族或是集團。

知情人士透露：「地主持有時間相當長，2年前一度整批打包這塊千坪基地要出售，當時開價一坪120萬元，只開賣不到一個月，就出現這個要承租『四季百貨太平店』的業者，該業者將租金提高約2倍且提前簽約，也讓地主收回不賣，持續當包租公。」

▲四季百貨太平店，佔地約256.42坪，橫跨2筆建號，租金行情已經翻倍。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，四季百貨太平店，佔地約256.42坪，橫跨2筆建號，以過去租金行情來說，每坪約落在600~800元，不過林佳宏分析：「中山路商圈即將迎來74號兩側新光重劃區的交屋利多，近幾年約有5000戶量體進駐，人口紅利就在眼前，周邊租金行情如『21Plus 21風味館』早在2022年時就創下單坪1300元的高行情。」

市場則是推估，四季百貨租金自20萬元上下，拉抬到40萬元，等於翻漲一倍，林佳宏認為：「該物件超過250坪、前方又有停車空間，若以40萬元來看，每坪租金落在1562元，業者鎖定區域提前佈局在租賃市場並不常見，但已知的人口紅利擺在眼前，部分大型業者確實會提前佈局插旗。」

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？ 在地看：這2種人「買房心態有落差」

信義房屋更多相關新聞





