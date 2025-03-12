房客積欠租金偷偷搬走　房東驚見「超慘屋況」氣喊賣房

▲房客積欠房租偷偷搬走，且屋況極差，讓房東損失數萬令吉。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名房東在關丹擁有一間出租房屋，但卻發現房客不但積欠房租偷偷搬走，且屋況慘不忍睹，牆壁上有孩子的塗鴉與貼紙，屋外還堆滿垃圾。這讓房東感到相當氣憤，更稱損失數萬令吉，如今已決定不再把房子租人，要直接賣掉。

星洲網報導，房東阿里一年大約會來確認這棟房屋屋況3、4次，但卻沒想到會發生這種事。依據阿里發布在TikTok平台的影片，可見屋內牆壁有小孩留下的塗鴉，難以清除，車庫有一大堆垃圾，鐵絲網圍欄也被弄壞，直呼「你以為這間出租房是你父親的嗎？把房子弄到亂七八糟，牆壁全是塗鴉！」

阿里透露，他必須把整間房子裡裡外外都重新粉刷一遍，費用逾3000令吉（約新台幣2.3萬元），整體算下來的損失高達數萬令吉，其中包含房客拖欠的房租。

阿里也說，已經多次聯繫這名房客，想要追討房租與房屋受損的維修費用，但對方依舊未現身。看到房子的慘況，阿里指出，已經不打算再把這間房子出租，要把房子賣了。

影片曝光後引發網友討論，認為阿里應該要報警處理，但阿里表示，這名房客就是一名警察，且對方並未遵守租屋協議。