大陸建設下半年推5案「首攻新竹」　8成鎖定30~50坪產品

▲大陸建設執行長廖淳森表示，今年將推5案，合計總銷393億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大陸建設營收存量（預售已銷，尚未完工認列）達267億元，年增5.4倍，創歷史新高。展望今年，大陸建設將推出5大案，總銷近400億元，其中30~50坪產品就占了79%，預計都在下半年推出。

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欣陸（3703）去年合併營收307.01億元，年增0.3%，稅後淨利則為11.75億元，EPS（每股純益）1.43元，低於去年前年的2.09元。股利部分，擬配發1.05元，連續5年股利配發率達7成以上。

欣陸旗下共有3大事業體，包括大陸工程、大陸建設、欣達環工，營造方面在去年大有斬獲，拿下全台最大都更案「南港國際單元一案」、「南港機廠社宅二區統包案」、「桃園鐵路地下化CJ17區段標」等等，營收存量1298億元，年增6.2倍，達歷史新高。

建設方面，大陸建設在去年銷售金額也亮眼，以4大案大安「耑岫」、台中北屯「豐莚」、板橋「衡沐」與「耑芃」為主，推升營收存量達267億元，年增5.4倍，也創歷史新高。





▲大陸建設去年新案銷售成績亮眼。（圖／記者項瀚攝）

展望今年，大陸建設將再推出5大案，分別為南港「南港段案」、信義「雅祥段案」、大安「學府段案」、南屯「楓溪段案」、竹北「大學段案」，合計總銷393億元。

坪數規劃方面，5大案中，30~50坪住宅規劃占整體案量79%，另外坪數規劃較大的是「學府段案」，但最大也只到約60~70坪。

大陸建設執行長廖淳森接受訪問，他表示：「不會刻意地去把坪數做小，閃高價宅限貸等等，我們在規劃坪數時，都是經過市調，了解區域市場需求而定。」

廖淳森表示：「南港案預計在Q3推出，其他4案則預計在Q4亮相，但由於都更程序等等，可能有部分個案會延到明年Q1，我們推案都是依照建照取得時間，5大案都選在下半年推，沒有刻意要往後排，觀察市場狀況。」

廖淳森表示：「去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場交易量縮，去年底新案市場表現不佳，但觀察今年1~2有稍微起色，接下來3~4月房市的傳統檔期市況如何，要再繼續觀察。」

房價方面，廖淳森表示：「每個區域會有不同變動，其中關鍵之一是供需狀況，以台北、新竹等區來說，自住需求大且供給相對不足，房價就相對穩定，加上營建市場仍缺工，成本難降，預售市場應還是呈現價穩量縮格局。」

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