基地硬生生切一半　新北投最狠「都更孤島」成形

記者項瀚／台北報導

台北市再現「都更孤島」，新北投1棟4層老透天，被旁邊2棟12層大樓夾殺。建商無奈透露，該不同意戶本來要一起重建，但過程中突然變卦，拿竅、晃點，要求提高條件，還不只一次，最後只好捨棄，分開2棟重建。

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▲台北市再現「都更孤島」，新北投1棟4層老透天，被旁邊兩棟12層大樓夾殺。（圖／記者項瀚攝）

台北市都更危老重建熱，但也出現不少「都更孤島」景象，新北投中和街新完工的建案就是如此，1棟老透天旁邊豎立2棟12層大樓，形成被夾殺的窘境。

這棟老透天目前租給「卡多摩」嬰兒用品店，經查土地只有約39坪，屋主是在地自然人，透天右側大樓「公園大院森活館」基地160坪，左側基地「公園大院樂活館」80坪都已完銷，無奈地號被中間透天斷開分割，因此是分開的2張建照。

▲新北投「都更孤島」整理。（表／記者項瀚製）

欣聯建設執行長蕭傑楷接受《ETtoday新聞雲》採訪，談到這不同意戶，他透露：「原本我們整合完成右側160坪基地後，不同意戶地主算是以一定的條件答應合建，但要我們先去整合好基地左側80坪的部分，怎料左側80坪也搞定後，他卻突然變卦，拿竅晃點，要求提高條件。」

蕭傑楷接著表示：「不同意戶地主改口，要拿重建後的所有1樓店面，總共4間，每間約20坪，我們深思熟慮再度答應他，但他卻又再度提高條件，實在沒辦法，且之後建案動工後，甚至還頻頻去報鄰損，相當無奈。」

蕭傑楷說：「若這不同意戶一同參加危老改建，不僅建案基地條件更漂亮，每坪營造成本也可抓到20萬元，而在拆開2個小基地興建之後，換算每坪成本高達28萬元。」

東森房屋北投中央加盟店房仲陳元信補充，「卡多摩」是從原來中央南路搬到中和街，該區不是新北投商業鬧區，但有一定住宅量體，開設嬰兒用品店算是有一定客群，但就收益的角度來看，每月租金應落在10~15萬元左右，至於房屋土地價值就相當難估算了。

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