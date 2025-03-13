上個月剛求婚！他提「300萬頭期+房貸AA」　遭女友拒：你賺比較多

▲女友不想平分買房的錢。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

結婚不只是兩個人的事，還會影響到彼此的家庭，因此應該想得更遠更廣，一名男網友表示，上個月完成求婚後，最近跟女友討論到買房的規劃，看上的房子頭期款約300萬元，提議買房的錢一人一半，但女友卻拒絕，要原PO多出一點，兩人因此出現爭執，對此，網友建議「婚前先買，登記你的名字」。

男網友在Dcard發文，「說買房平分女友說做不到」，雙方收入穩定，他月薪約8萬多元，而女方收入約5萬元，最近在看房子，看上的房子頭期款預計300萬元，每月房貸約4萬5千元，跟女友提議平分，一人出一半，但女友已沒錢為由拒絕。

原PO反問，「妳明明有租金收入，一個月分到快兩萬（他和他兄弟姐妹共同繼承的房子）」，女友仍堅持不平分，要原PO多出一點，因為他收入比較高，「真的超級傻眼，沒想到她這麼計較，為什麼有人要錢還要叫別人多出啊？這到底什麼心態？」

貼文曝光，網友建議原PO婚前自己買，就沒有財產的問題，「先買房子，不要結婚，法律是優待弱勢，你薪水一定尬的過去，不要委屈了」、「還沒結婚，還來得及，先買自己付，自己辛苦點，離婚這些資產都是你自己的，不用對分 」、「房子你婚前自己買就好，8萬咬咬牙都撐得過去」、「那你6她4，房子按比例登記啊，如果還不要，吃相太難看」。