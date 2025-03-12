欠卡費沒繳　高雄蛋黃區2房淪法拍底價339萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄文化中心生活圈位於南高市中心，地段相當精華，一直是購屋熱區。有民眾因積欠卡費，位於文化中心生活圈的華廈頂樓2房，近期淪落法拍市場，13日三拍底價為339萬元，專家認為，低總價又在蛋黃區，有機會拍出。

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▲有民眾因積欠卡費，位於文化中心生活圈的華廈頂樓2房，近期淪落法拍市場。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於和平二路華廈6樓，屋齡42年，總坪數22坪，目前三拍底價為339.2萬元，預計13日拍賣。

▲該物件位於南高雄蛋黃區，沿和平路車程5~10分鐘就能到文化中心，地段堪稱精華。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，該案債務人為自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付簽帳卡消費款強制執行」，據2024年查封筆錄記載，建物內灰塵密布，無水電、顯無人居住、為空屋，家具用品眾多。而查封人就是星展（台灣）商業銀行，至於積欠卡費金額則未透露。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，高雄房市目前話題多，不論是台積電、輝達、AMD等產業利多，都造成買氣相當熱絡，該物件位於南高雄蛋黃區，沿和平路車程5~10分鐘就能到文化中心，地段堪稱精華。

▲附近有高雄師範大學，距離光華夜市也不遠，以及產業進駐等話題，帶動大、小坪數物件買氣轉旺。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，該區生活機能發達，附近又有高雄師範大學，距離光華夜市也不遠，以及產業進駐等話題，帶動大、小坪數物件買氣轉旺。

該區為早期發展生活圈，屋齡偏高，少數屋齡10年內大樓，成交價落在35~40萬元，多為30~40年公寓，成交價落在20萬元上下，因購屋門檻低，吸引部分年輕首購族以低總價入住市中心，釋出量也不多。

拍次 日期 底價 一拍 2024/12/26 530萬 二拍 2025/2/13 424萬 三拍 2025/3/13 339.2萬

▲該物件歷次法拍。（ETtoday製表）

徐華辰表示，該物件雖然屋齡高、屋況不佳，換算單價為15.4萬元，價格符合區域行情，不過當地具備電梯的物件也不多，預估三拍拍出的機會高。

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