驗屋發現5、60處缺失！工班主任怨「找麻煩」...網點出2關鍵

▲原PO買的預售屋近期準備交屋，驗屋公司卻抓出5、60條缺失，讓他不知該如何協調解決。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有些買房的民眾在交屋前，會委託驗屋公司檢驗房屋的結構安全、水電系統、牆面裂縫等問題，避免住進施工品質不良的房子，日後還得多花修繕費用。就有一名網友分享，近日預售屋準備交屋，找驗屋公司來檢驗，卻驗出5、60條缺失，造成工地主任很不高興，也讓他不知該如何解決。貼文曝光後，許多網友都建議「確定沒有漏水等重大瑕疵就好」。

該名網友在PTT以「交屋後有瑕疵要跟工地主任拼到底嗎？」為題發文，表示自己是「房市小白」，在疫情期間買的預售屋即將要交屋，看了網路上的建議，決定找驗屋公司來驗，並加入了同社區其他住戶的團購，整個社區大約有30戶都委託同一家驗屋公司。

原PO說到，驗屋人員非常認真，平均每戶都驗出了5、60條缺失，但將結果告知工地主任時，對方認為他們是在找麻煩，還酸「驗屋公司腦袋有問題」，最後雙方也溝通無果，工地主任更丟下一句「要時間，你們慢慢等」就走人了。

原PO認為，驗屋公司畢竟收了錢，要展現自己的專業，但他也思考過，有些小瑕疵是不是就「乾脆算了」，早點交屋等裝潢時再處理就好，「只是又怕如果我一人鬆口，會不會害到其他希望建商修好的住戶，到時候還沒入住就在鄰里間黑掉……針對交屋的瑕疵，要跟工地主任拼到底嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛留言建議，「重大缺失不要有就好，窗框漏水之類」、「驗屋的功用是讓買方知道房子的缺點，買方可以決定要不要」、「你只要看有沒有漏水、滲水，廁所那些就好」、「要看，比較大的缺失，像是有空鼓、漏水、明顯的洞、客變沒處理、插座有問題都可以先請工務處理，有些牆壁沒粉刷好不平整、有刮痕等比較小（瑕疵）的，就談入住之後一年保固請他修繕，大的建商都會答應弄到好，時間問題而已」。

也有鄉民指出，「缺失不可能每條都幫你處理啦，嚴重的處理好比較重要」、「驗屋我自己覺得蠻浪費錢的，太細了真的是找碴，工人也只是人」、「驗屋其實就看個人取捨，實務上小缺失驗出來也只是讓你知道，建商不會買單，我是就當作自己後續裝修的參考」、「驗屋本來就是智商稅，講幾次了，會修的你住起來有問題還是都會修，不會修的驗再多都沒用」。

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