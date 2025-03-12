南港產專區首件「公辦都更」出資者出爐　將打造30層大樓

▲南港產專區首件公辦都市更新案，基地現況圖。（圖／北市都市更新處，下同）

記者董美琪／綜合報導

台北市都更處表示，南港產專區第一件住戶整合意願申請公辦都市更新案，「南港新都」公辦都更案，由「宏匯股份有限公司」取得最優申請人資格，將規劃一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，打造2棟30層住宅大樓及1棟3層樓社宅與辦公空間，預定2029年開工。

北市住都中心5日順利完成「南港新都公辦都市更新案」出資人綜合評選，最終由宏匯股份有限公司獲得最優申請人資格。台北市都市更新處7日指出，「南港新都」為北市發布實施南港區細部計畫通盤檢討內劃設「產業生活專業特定區」（產專區）後的首案公辦都更案例，由社區主動申辦。

未來依規定辦理都市計畫變更後（由原工二變更為產專區），規劃作住宅及商辦使用，並透過留設帶狀開放式空間、集中留設法定空地提供休憩使用、並應取得綠建築標章及綠覆率達70%以上，提供住戶安心宜居的生活環境。

▲「南港新都」基地位置圖。

台北市住都中心指出，本案基地位於南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓之中央，面積達9680平方公尺，為北市稀有大面積土地，目前建物為1990年所建，聚落老舊密集且住工混合情形複雜；北市於2015年啟動東區門戶計畫，隨即辦理「南港區通盤檢討」變更工業區為產業生活特定專用區，並設置工作站協助產專區推動都更。

社區共有174戶，於2020年自主申請民間社區公辦都更後，經2次意願調查及1次模擬選配，參與意願均達90%以上，展現高度凝聚力。2020年以公辦都更招商方式推動整合，並於去年10月25日正式公告徵求出資者，成為南港產專區首件招商公辦都更案。

北市都更處表示，本案未來預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間，預估創造2.3萬坪樓地板面積，預定於今年6月完成簽約，推估於2029年開工，2033年取得使用執照。

▼南港產專區首件公辦都市更新案「南港新都」。

