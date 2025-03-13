老大樓社區「管理費沒少收」！他逛公設、搭電梯傻了：鬼屋狀態

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

以大社區來說，不僅平均每坪管理費可以壓低，也因為戶數夠多，通常管理費較充裕。就也網友好奇，為何有些大型的老大樓社區，公設卻呈現鬼屋狀態，地下室停車場破破爛爛，資源回收室髒亂臭，「這種大型老大樓社區收的管理費都用去哪了？」引發話題。

原PO在PTT的home-sale板回文，提到有些大型的老大樓社區，管理費沒有因為社區老舊就少收，一樣一坪要50、60的樣子，但公設基本上卻是「鬼屋」狀態，地下室停車場破破爛爛，露天型的資源回收室髒亂臭。

另外，說有定期保養電梯，可搭起來各種震動、重複開門的小毛病一堆。請的保全都是老阿公，人數也不多。這些情況讓原PO不禁納悶，到底管理費都花在哪了？

貼文引發討論，「這應該先天就不良吧？光是資源回收跟垃圾，如果一開始就是設計室內+冷藏廚餘+垃圾公司清運，基本上不用太維護」、「一坪五六十以這年頭來說是超低價耶，相對的維護不好也是正常」、「人事和例行性保養就去了90%了」、「沒90的大樓大部分都是爛在那邊，超過的還得看管委會。」

有網友則表示，「低價住宅定位的浮洲合宜宅一坪都要70了，而且每區的戶數都有上千，所以只要低於這個標準都是收費偏低」、「也有許多舊大樓是管理還可以的，以我看過的社區，有些社區收管費還是拿實坪收的，所以一樣50萬，社區經費就會差2-3成。」