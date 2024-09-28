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盤點全台最貴3豪宅餘屋量　它賣10年還有4成待售中

▲▼元利信義聯勤。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市許多頂級豪宅由於單價、總價高，建商對價格也頗具堅持，往往銷售去化時間長。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

台北市許多頂級豪宅由於單價、總價高，建商對價格也頗具堅持，往往銷售去化時間長。盤點台北市最高價的成屋豪宅銷況，排除「陶朱隱園」後，分別是大安區「One Park Taipei信義聯勤」、中正區「松濤苑」、信義區「信義首席公館」。

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《ETtoday新聞雲》盤點台北市最高價且尚未完銷的成屋豪宅，排除1戶都尚未正式賣出的「陶朱隱園」後，前3大豪宅分別是大安區「One Park Taipei信義聯勤」、中正區「松濤苑」、信義區「信義首席公館」。

首先，最高價的是「One Park Taipei信義聯勤」，正對大安森林公園，南棟32樓曾以每坪299萬元交易，雖然買方是建商關係人，也就是元利董事長林敏雄長子林弘斌的翔鼎投資，但此價碼仍頗具代表性。

「One Park Taipei信義聯勤」屋齡6年，共計118戶，據實價登錄資訊，該案從預售至今共交易了60戶，總價大約落在3.6~4.6億元間，單價則為223~299萬元。而該案交易有1戶為合併戶，據實登交易推算，餘屋量剩57戶。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「One Park Taipei信義聯勤」為台北市最具指標性的豪宅，具有一定的稀有性，雖然當前房市時機不好，先前政府又限制私法人購屋，衝擊豪宅買氣，但該案目前已銷售5成以上，加上元利建設作為一線豪宅建商，對價格一向頗有堅持，已購客也沒有轉手跡象，估價格不會出現明顯鬆動，但銷售速度備受考驗。

▲▼ 台北市3大豪宅銷況 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市3大豪宅銷況整理。註：餘屋量扣除實登蓋牌、合併戶、地主自用等等，實際數字會更少。（表／記者項瀚攝）

另外，「松濤苑」、「信義首席公館」最高成交單價都是270萬元。「松濤苑」位於台北植物園旁，屋齡10年，僅規劃20戶，目前實價登錄交易12戶，尚有8戶餘屋。

價格方面，「松濤苑」最早成交戶為12樓頂樓戶，交易在2013年，買主是潤泰總裁尹衍樑，總價8.7億元、換算每坪260萬元，被認為定錨價格，之後該社區成交價格也多在260萬元以上。

不過到了近年，尹家再度加碼購入自家社區，單價掉到250萬元創社區最低價。此外，據房仲委售資料，「松濤苑」9樓戶開價4億2880萬元求售，權狀226坪，經查屋主是狄姓自然人，對照10年前入手價格，光開價就自砍2000多萬元，顯示社區行情走跌。

潤泰表示，「松濤苑」餘屋量與實登銷售資訊一樣，就是剩下8戶。據潤泰新法說會資料，該案預計的完工入帳年份列到2027年，以此來看估需3年多後才會順利完銷。

▲▼ 松濤苑 。（圖／記者項瀚攝）

▲中正區頂級豪宅「松濤苑」餘屋還剩下8戶。（圖／記者項瀚攝）

「信義首席公館」位於信義計畫區，該案是由寶豐隆投資，而寶豐隆背後大股東就是霖園集團「三太子」蔡鎮宇，該社區屋齡4年，市場傳出預售時創見資訊束家以12億8166萬元包下頂層露台戶，換算單價高達326萬元，但實登未見到該筆交易。

觀察實價登錄，「信義首席公館」共成交15筆，大多是在預售時交易，總價大多落在2.6~3.5億元，單價則為214.3~270.6萬元，以該社區47戶來看，目前成交15筆，還有32戶餘屋，但若扣除實登蓋牌、合併戶、地主自用等等，實際數字會更少。

事實上，「信義首席公館」早期由信義代銷負責銷售，但之後已轉由開發商自售，銷售資訊相當封閉，記者致電寶豐隆，但在截稿前尚未回應。不過，該豪宅先前才成為媒體焦點，社區在交屋近4年後首度出現交易，8樓兩戶以6.24億元交易，買方為鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩。

整體來說，房市專家何世昌表示：「先前央行再下修豪宅貸款成數，對這些頂級豪宅來說完全沒有影響，他們鎖定的客層本就是金字塔頂端，買房根本不需貸款，且要產出一棟頂級豪宅實在不容易，賣太快才奇怪，這些頂級豪宅將持續待價而沽，等待有緣人出現。」

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關鍵字：元利建設信義聯勤潤泰松濤苑信義首席公館豪宅餘屋

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