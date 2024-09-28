台中「豪宅4大天王」總餘屋不到50戶　今年僅賣3戶

▲目前中台灣最高身價的億級指標案「寶輝秋紅谷」、「寶璽天睿」、「聯聚瑞和」、「大陸宝格」4大案目前實登皆已揭露逾7成，餘屋庫存低於50戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

立法院去年三讀通過俗稱「囤房稅2.0」的房屋稅新制，將採全國歸戶，根據財政部公布的課稅標準，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅將以最高稅率4.8％課徵，但目前中台灣最高身價的億級指標案「寶輝秋紅谷」、「寶璽天睿」、「聯聚瑞和」、「大陸宝格」4大案目前實登皆已揭露逾7成，餘屋庫存低於50戶。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

面對「囤房稅2.0」的房屋稅新制，中台灣身價破億元的豪宅四大天王，截至9月雖然僅銷售3筆，但實際觀察4案庫存水位並不高，僅48戶餘屋未出清，其中以屋齡9年的「寶輝秋紅谷」實登率95成最高。

▲觀察2024年台中豪宅去化速度持平，未因囤房稅2.0而出現出清降價的跡象。



另，根據財政部公布的課稅標準，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅將以最高稅率4.8％課徵，台中豪宅建商餘屋庫存最高的為屋齡剛滿3年的「聯聚瑞和大廈」尚未達最重課稅標準。

不過觀察2024年，台中豪宅去化速度持平，共計出售3筆，並未因囤房稅2.0而出現出清降價的跡象，值得關注的是，近年由小宅領軍帶動房價，百坪新案供給出現斷層，反而促使下半年寶璽、聯聚將在七期推出百坪指標新案搶攻。

▲過去央行信用管制就已對豪宅客祭出重手，包含法人購置住宅需要申請許可、中部超過4000萬元貸款成數降為4成（新制降為3成）。（圖／記者陳筱惠攝）

對於豪宅市場與政府政策，群義房屋文華甘心加盟店專案温峻豪則認為：「過去央行信用管制就已對豪宅客祭出重手，包含法人購置住宅需要申請許可、中部超過4000萬元貸款成數降為4成（新制降為3成），這對於億元住宅等級的高資產族群來說影響並不會過於衝擊，反而是中資產階級3、4千萬元物件衝擊較大。」

建商則是私下透露：「大坪數豪宅推案相較目前市場相對稀有，主力客群則是過往各建設公司高端已購客，精準經營換屋客層，買氣應不會受到大環境影響。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產