新莊「翰品酒店」10月底歇業　農會房東曝未來計畫

▲被稱為職棒球團最愛住的新莊「翰品酒店」開業15年，但即將在10月底歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

被稱為職棒球團最愛住的新莊「翰品酒店」開業15年，但即將在10月底歇業，引發網友熱議。房東新莊農會表示，租約到期，翰品決定不續租，農會將持續招租下一手。

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雲朗觀光集團旗下的新莊「翰品酒店」，因為租約到期，官網公告10月26日結束營業，住房服務只到9月30日，消息一在網上曝光，引發許多網友不捨。

擁15年歷史、於2009年開幕的新莊「翰品酒店」位於新莊大漢橋旁，擁有145間客房，由於臨近新莊棒球場，常有職棒球團與球迷造訪入住，被稱為職棒球團最愛住的飯店。

業者表示，每一筆住房與餐飲宴會訂單，都會為顧客服務到最後，至於員工，願意留下的將轉任旗下飯店或總公司，另有生涯規劃的同仁，會遵守勞基法並額外給予福利。

經查謄本，該建物樓高12層，屋齡大約15年，也就是一落成後就由「翰品酒店」承租進駐，而房東是新北市新莊區農會。

新莊農會表示，近年來陸客人數大減，可能因此使得「翰品酒店」經營遇到壓力，「不續租是翰品的決定，等到翰品搬出之後，我們會繼續招租。」

事實上，「翰品酒店」大樓隔壁棟也是新莊農會的，部分自用、部分作為辦公室出租，而「翰品酒店」棟也有部分空間作為辦公室出租。不過，新莊農會表示：「翰品部分撤出後，仍傾向租給飯店業者，不然把室內裝修改成辦公室，實在是個大工程。」

據飯店人員說法，「翰品酒店」1樓為大廳，2、6樓為宴會廳，7~11樓客房、12樓為雲朗辦公室，以謄本資訊推算，翰品承租面積達6000坪左右。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，飯店租金的衡量機制很多，租金價碼非常難估，「飯店業因需投入大量的裝修成本，因此租金負擔能力低於辦公室，但房東考量長租約、大面積承租以及房客願意投資裝修維護燈考量上，通常會提供優惠租金吸引旅館業者承租。」

高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，飯店租金大多有保底抽成機制，但若先排除這些，以商辦的行情來看的話，每坪租金1000~1500元，面積6000坪的話每月就是600~900萬元。

東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍補充，「翰品酒店」位於中正路，地段佳，距離捷運頭前庄站不遠，開車連接高速公路也相當方便，開設飯店旅館算合適，另外該樓屋齡輕，且以區域旅宿業來說，規模也是名列前茅，鎖定商務客、遊客都有一定市場，估將有其他飯店業者有意進駐。

▲「翰品酒店」距離捷運頭前庄站不遠。（圖／翻攝自Google Maps）

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