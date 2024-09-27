房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2」　學者：出事誰負責

▲PTT出現爆文，房貸荒引發民怨，鄉民討論是否修掉《銀行法》72-2。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

PTT出現爆文，房貸荒引發民怨，鄉民討論是否修掉《銀行法》72-2。不過學者認為不可能，直言「出事了誰負責？」也有專家表示，就算修掉了72-2，房貸資金緊縮狀況也不會好轉，因為目前不動產放款集中度過高。信義房屋專家則說，房市過熱時，本就應休息。

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銀行放款資金緊縮，鬧出房貸荒，引發民怨，而這也讓被稱為「放款天條」《銀行法》72-2掀起熱議，該法是規範銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。

近日PTT房屋版出現一篇爆文，網友以「修掉72-2應該只是時間問題吧？」為題發文，他表示：「現在大家購屋需求那麼強，而水位也都那麼滿了是能撐多久？早晚都是會碰到瓶頸一定得修的。」話題一出，引發熱議，但許多網友也都認為修掉72-2不可能，紛紛留言提到：「你希望房地產崩盤嗎」、「哪來如此天真的想法」等等。

學者章定煊表示，修掉《銀行法》72-2基本上不可能，「首先台灣那麼多市場需要資金支持，流向房地產3成比例再拉高的話，其他市場要吃什麼，這有社會資源不公平的問題，另外過多的貸款資金流向房地產，市場風險增加，出事了誰要負責？」

事實上，月初時金管會也表示，銀行是吸收社會資金，需要被高度信賴與法遵，《銀行法》第72-2條規定是要避免銀行放款週過度集中於不動產，目前暫不考慮修法放寬。

「就算修了《銀行法》72-2，房貸緊縮的狀況也不會好轉！」房市專家何世昌表示，目前除了星展銀行不動產放款比例達29%，事實上其他銀行距離30%還有一段距離，還有足夠資金放款，現在比較大的問題是「不動產放款集中度」，也就是不動產貸款占總貸款的比例，央行不斷強調現在已來到37.5%左右，逼近史上最高低，必須下降。

▲央行不斷強調，不動產放款集中度過高。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，《銀行法》72-2是一個基於風險控管的法令，不太可能去動它，房貸資金緊縮，顯示已有過多貸款資金流向房地產，現在市場就得直球面對房貸荒的問題。

曾敬德說，台灣比起許多國家，投資管道相對少，且有土斯有財的觀念強，在大家的生命經驗裡，也覺得房價會一直上漲，加上網路上充斥著「不買房，錢就會貶值的觀念」，就容易使得房市過熱，而以房市健全的角度來看，市場過熱時本就應該休息。

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