男友堅持冷氣開整晚！她想省錢「定時3小時就好」　全場1原因不挺

▲原PO認為吹3小時就夠了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／施怡妏報導

在外租屋生活，除了三餐及房租開銷外，電費也是一筆不小的支出，一名女網友表示，最近天氣漸漸變涼了，對冷氣的需求不像7、8月那麼大，睡覺前定時3小時，可以睡得著就好，但男友卻堅持要開到早上，她認為很浪費電，而且1度5元超貴，即便男友說電費全出，她仍無法接受。

女網友在PTT發文，「跟另一半為了冷氣吵架」，跟男友為了「冷氣該不該開整晚」吵了很久，她認為睡前開25度，要睡覺時定時3個小時，讓房間溫度下降到能舒適入睡的程度就好，熟睡的時候自動關掉就可以。

不過，男友堅持冷氣要開到早上起床，或是在鬧鐘響前一個小時關掉。原PO認為這樣很浪費電，租屋處的電費1度5元，且冷氣不是變頻，「但另一半說電費他可以全出，就覺得有錢也不是這樣花，我到底該怎麼跟他溝通？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「他都說要全出冷氣費了，也沒立場阻止吧」、「他要全出就讓他出啊，反正妳也有吹到，享受就好了，幹嘛要爭？」「另一半有需求又願意出電費，那就配合他吧」、「還是妳們分房睡好了」。

更多網友提到，冷氣攸關睡眠品質，「被熱醒心情會很差耶」、「我一定要開整晚欸，睡眠品質很重要的」、「連睡覺都要被熱醒太辛苦了」、「是我也會跟妳吵，睡好好的被關冷氣，熱醒真的不能忍」、「為了睡眠品質，如果還負擔得起，我會開一整晚」、「睡眠品質差會傷身，也影響工作效率」。